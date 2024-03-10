أول تعليق من حسام حسن على إمكانية تعديل نظام مسابقة الدورى الممتاز

علق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، على إمكانية إجراء تعديلات في مسابقة الدوري الممتاز خلال السنوات المقبلة.

المقترح الجديد لمسابقة الدوري يقضي بإقامة الدوري من 18 فريقًا، وبعد الدور الأول يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين.

وتتنافس الفريق الثمانية الأولى على بطولة الدوري، على أن تتنافس الفرق العشرة الأخرى على الهبوط، حيث سيهبط ثلاثة فرق إلى الدرجة الأدني.

وأكد حسام أن هذا المقترح في صالح الكرة المصرية وسيتم تخفيض عدد المباريات.

وتابع: "الدوري المصري لم يصل للمستوى الفني المنتظر الذي يجعل الجهاز الفني للمنتخب يختار بأريحية".

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، عن قائمة الفريق استعدادًا لمعسكر شهر مارس الجاري الذي سينطلق يوم 13 من نفس الشهر.

وشهدت القائمة التي ضمت 25 لاعبًا، غياب محمد صلاح، قائد المنتخب، نجم ليفربول الإنجليزي، بعدما فضل الجهاز الفني عدم استدعائه لمعسكر الفريق لشهر مارس، لعدم جاهزيته الفنية والبدنية، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وشهدت القائمة، استدعاء عدد من اللاعبين للمرة الأولى، وهم مصطفى شوبير، حارس الأهلي، محمد الشامي، مهاجم المصري البورسعيدي، ومحمد شكري، مدافع سيراميكا كليوباترا، والمهدي سليمان، حارس الاتحاد السكندري.

كما ضمت قائمة منتخب "الفراعنة"، أحمد عاطف، مهاجم فيوتشر، أحمد رمضان بيكهام، مدافع سيراميكا كليوباترا، أحمد نبيل كوكا، وحسين الشحات، لاعبى وسط الأهلي.

وستشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مشاركة المنتخب الوطني في دورة ودية دولية ستحتضنها دولة الإمارات، التي ستتواجد فيها أيضًا منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وستقام الدورة الودية بالإمارات، خلال الفترة بين 22 و26 مارس الجاري، حيث سيستهل منتخب مصر مشواره في الدورة الودية، بمواجهة نيوزيلندا، يوم 22 مارس.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر مارس على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير.

الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.