حسام حسن يبرر سبب تجاهله لاعبى الزمالك فى قائمة المنتخب

رد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على سؤال بشأن ضم لاعب واحد فقط من الزمالك في قائمة المنتخب خلال التوقف الدولي لشهر مارس.

وضم حسام حسن محمد عواد حارس مرمى الزمالك لقائمة الفراعنة، ليكون اللاعب الوحيد من صفوف الأبيض في قائمة ودية الإمارات.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: “أتمنى أن يكون عبد الله السعيد أفضل في الفترة المقبلة، الأفضل سيتم ضمه بغض النظر عن عمره، كان في ذهني لضمه لكن أجلت ذلك حتى ينسجم أكثر مع الزمالك، أرى أن مصطفى شلبي لاعب جيد لكن لم يصل بعد لأفضل مستوى، لا أضع فريقا ما في حساباتي فالأهم الرؤية الفنية”.

قائمة المنتخب الوطنى الرسمية لمعسكر مارس

(محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعه - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفي محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي).

وسيعلن التوأم خلال المؤتمر الصحفي، كل التفاصيل الخاصة بالمعسكر المقبل للمنتخب الوطني.

وستشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مشاركة المنتخب الوطني في دورة ودية دولية ستحتضنها دولة الإمارات، التي ستتواجد فيها أيضًا منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وستقام الدورة الودية بالإمارات، خلال الفترة بين 22 و26 مارس الجاري، حيث سيستهل منتخب مصر مشواره في الدورة الودية، بمواجهة نيوزيلندا، يوم 22 مارس.

وكان حسام حسن قد تولى مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، الذي رحل لسوء النتائج بعد مشاركة متواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، في كوت ديفوار.

وودع الفراعنة أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل وصيفًا للمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في المواجهات الثلاثة بدور المجموعات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2- 2.