الاتحاد الكرواتي: نقدر دور مصر في إنقاذ البطولة الدولية الودية

قال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في بيان رسمي، إنه يقدر بشكل خاص استعداد مصر لتنظيم البطولة الودية التي كان من المقرر إقامتها في الإمارات، قبل تحويل وجهتها في الساعات الأخيرة.

وتستضيف مصر بطولة ودية بمشاركة منتخبات كرواتيا، وتونس ونيوزيلندا إلى جانب أصحاب الأرض خلال شهر مارس الجاري.

وأضاف بيان الاتحاد الكرواتي أنه اتفق مع اتحادات مصر، تونس ونيوزيلندا على إيجاد حل بديل عقب تعذر إقامة البطولة في الإمارات، وتم الاستقرار على أن تقام البطولة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف بيان الاتحاد الكرواتي أن تغيير موقع إقامة البطولة لن يؤثر على خطط المنتخب الكرواتي، خاصة في ظل إقامة منافساتها بمشاركة نفس المنتخبات، في إطار استعدادات منتخب كرواتيا للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية خلال الصيف المقبل.

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة الكأس الودية الرباعية للمنتخبات والتي تضم مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري، والتي تستضيفها مصر.

بدأ مران منتخب مصر بفترة إحماء ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم أعقبها جلسات استشفاء.

حضر المران اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

يبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بينما تلتقي تونس مع كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم 25 على المركز الثالث والرابع، بينما يتواجه الفائزين يوم 26 على لقب البطولة.