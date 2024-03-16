السبت 16 مارس 2024
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رياضة

بديلًا لـ"الشحات".. الجهاز الفنى لمنتخب مصر يستدعى مصطفى شلبى

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، مصطفي شلبي لاعب الزمالك لمعسكر الفريق المقام حاليًا، استعدادًا لبطولة كأس العاصمة الإدارية الرباعية الودية التي تستضيفها مصر.

قرار الجهاز الفني للمنتخب باستدعاء شلبي، جاء عقب مغادرة حسين الشحات، لمعسكر «الفراعنة» بسبب الإصابة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن أن حسين الشحات لاعب منتخب مصر قد خضع لأشعة ورنين مغناطيسي بعد أن اشتكى من آلام عضلية خلال  فترة الإحماء، وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة، إذ أثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية.

وأضاف البيان، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، فضل- بالتنسيق مع الجهاز الطبي- إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته باستاد القاهرة، استعدادًا لبطولة كأس العاصمة الإدارية التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وبدأ مران المنتخب الذي أقيم أمس الجمعة، بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب وتسديد على المرمي.

يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم 22 مارس بمواجهة نيوزيلندا، بينما تلعب تونس أمام كرواتيا، في اليوم ذاته، على أن يلعب الخاسران على المركز الثالث يوم 25 من نفس الشهر، بينما يتقابل الفائزان يوم السادس والعشرين على لقب البطولة.

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