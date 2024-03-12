الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يكشف لـ«الدستور» العقوبة المتوقعة على شيكابالا بعد واقعة نهائي الكأس

شيكابالا
شيكابالا

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة ، عن العقوبة المتوقعة على محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، بعد دخوله في أزمة مع جماهير الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر التى أقيمت بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية.

وشدد المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة استقرت على معاقبة شيكابالا بالإيقاف مباراتين لأربع مباريات وسيتم الإعلان عن العقوبة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابع، أن مراقب المباراة رصد في تقريره واقعة شيكابالا الذى قام باستفزاز جماهير الأهلي بإشارات غير لائقة بعد انتهاء المباراة وهو ما عرض اللاعب لعقوبة من جانب لجنة المسابقات.

وواصل، أن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على لجنة المسابقات عرض على مجلس إدارة اتحاد الكرة العقوبة المنتظرة على اللاعب قبل الإعلان عنها لوسائل الإعلام.

يذكر أن النادي الأهلي فاز على الزمالك في نهائي كأس مصر بهدفين مقابل لاشيء، أحرزهما إمام عاشور محمد مجدي أفشة. 

شيكابالا كاس مصر الاهلى الزمالك عقوبة اتحاد الكرة عامر حسين

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