الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

طلب غريب من حسام حسن قبل المشاركة فى دورة الإمارات الودية

حسام حسن
حسام حسن

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن طلب غريب من جانب حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، قبل خوض الدورة الودية التى تستضيفها الإمارات خلال شهر مارس الجارى بمشاركة منتخبات مصر ونيوزيلندا وتونس وكراوتيا.

أكد المصدر أن العميد طالب مسئولى الجبلاية بعدم توجيه أى انتقادات للجهاز الفنى، فى حال تحقيق نتائج غير مرضية خلال دورة الإمارات التي سيخوضها منتخب مصر فى الفترة من 22 مارس حتى 26 مارس الحالى.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر الفراعنة بعد غدٍ، بمشاركة اللاعبين المحليين حتى تكتمل الصفوف يومى 17 و18 بانضمام اللاعبين المحترفين.

وأوضح المصدر أن مدرب الفراعنة اشترط أن تكون التصريحات فى كل الاحوال إيجابية تجاه المنتخب، مطالباً بعدم انتقاده من جانب المسئولين فى اتحاد الكرة فى ظل غياب بعض العناصر الأساسية فى قائمة الفراعنة، وفى مقدمتهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، فضلاً عن ضم عناصر جديدة لقائمة المنتخب بغرض تجربتهم خلال المعسكر المقبل .

ويخشى حسام حسن من الانتقادات الاعلامية، فى حال عدم تحقيق نتائج مرضية للجماهير المصرية، لذا طلب الدعم من رجال الجبلاية، خاصةً أنه لم يطلب الاعتذار عن البطولة حتى لا يضع مسئولى الجبلاية فى حرج.

وشدد العميد على أن البطولة الودية التى تستضيفها الإمارات، ستشهد تجربة عدد من اللاعبين وتطبيق أفكار جديدة، لذا لا بد من دعمه فى الإعلام فى حال لم يقدم المنتخب أداء جيدا.

ومن المقررأان يخوض منتخب مصر مباراته الأولى بدورة الإمارات الودية يوم 22 مارس الجارى أمام نيوزيلندا، وفى حال الفوز سيلعب مع الفائز من مباراة تونس وكرواتيا يوم 26 من الشهر نفسه، بينما سيلعب مع الخاسر يوم 25 من الشهر نفسه فى حال الخسارة أمام نيوزيلندا.

حسام حسن منتخب مصر الجبلاية دورة الإمارات العميد

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