الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدير المنتخب يكشف سبب إصرار "العميد" على خوض بطولة الإمارات الودية

المؤتمر الصحفي للجهاز
المؤتمر الصحفي للجهاز الفني لمنتخب مصر

تحدث إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، عن ظروف المعسكر المقبل للفراعنة الذي يتخلله خوض مباراتين وديتين خلال دورة الإمارات الودية وهو الظهور الأول للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأكد مدير المنتخب، أن اللاعيبن المحترفين، سيتواجدون في المعسكر من يوم 17 مارس الجاري، بينما اللاعبين المحليين سيتواجدون في المعسكر يوم 13 من الشهر نفسه، على أن تكتمل الصفوف يوم 17 و18 مارس.

وأوضح إبراهيم حسن أن توأمه حسام، أصر على المشاركة في البطولة الودية في الإمارات حتى تكون استعدادا جيدا للمنتخب، بصرف النظر عن النتائج، وكان من الممكن الاعتذارعن البطولة ولكن حسام حسن أصر إن يخوض البطولة، من أجل تجهيز لاعبي الفراعنة للمبارتين القادمتين فى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قد أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمعسكر شهر مارس الجاري الذي سينطلق يوم 13 من نفس الشهر.

وشهدت القائمة التي ضمت 25 لاعبا، غياب محمد صلاح، قائد المنتخب، نجم ليفربول الإنجليزي، بعدما فضل الجهاز الفني عدم استدعائه لمعسكر الفريق لشهر مارس، لعدم جاهزيته الفنية والبدنية، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وشهدت القائمة، استدعاء عدد من اللاعبين للمرة الأولى، وهم مصطفى شوبير، حارس الأهلي، محمد الشامي، مهاجم المصري البورسعيدي، ومحمد شكري، مدافع سيراميكا كليوباترا.

كما ضمت قائمة منتخب «الفراعنة»، أحمد عاطف، مهاجم فيوتشر، أحمد رمضان بيكهام، مدافع سيراميكا كليوباترا، أحمد نبيل كوكا، وحسين الشحات، لاعبى وسط الاهلي.

وستشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مشاركة المنتخب الوطني في دورة ودية دولية ستحتضنها دولة الإمارات، التي ستتواجد فيها أيضًا منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وستقام الدورة الودية بالإمارات، خلال الفترة بين 22 و26 مارس الجاري، حيث سيستهل منتخب مصر مشواره في الدورة الودية، بمواجهة نيوزيلندا، يوم 22 مارس.

قائمة المنتخب الوطني استعدادا لمعسكر مارس

وجاءت قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر مارس على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير.

الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.

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