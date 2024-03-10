حسام حسن يستبعد 16 لاعبًا من قائمة منتخب مصر فى كأس الأمم

خرج 16 لاعبًا من صفوف منتخب مصر، بعدما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة عن القائمة الأولى له التي سيخوض بها بطولة الإمارات الودية.

واستبعد حسام حسن 16 لاعبًا من الذين تواجدوا في قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار، وودعها الفراعنة مبكرًا من دور الـ16.

وجاءت هذه الأسماء كالآتي: أحمد حسن كوكا، عمر كمال عبدالواحد، أحمد فتوح، محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد النني، محمود كهربا، ياسر إبراهيم، مهند لاشين، أحمد الشناوي، محمد صلاح، علي جبر، أحمد سامي، أسامة جلال، أحمد سيد زيزو ومحمود حمادة.

وجاء استبعاد كل من محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، علي جبر وأحمد سيد زيزو للإصابة.

(محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعه - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان بيكهام - مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفي محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي).

وسيعلن التوأم خلال المؤتمر الصحفي، كل التفاصيل الخاصة بالمعسكر المقبل للمنتخب الوطني.

وستشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مشاركة المنتخب الوطني في دورة ودية دولية ستحتضنها دولة الإمارات، التي ستتواجد فيها أيضًا منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وستقام الدورة الودية بالإمارات، خلال الفترة بين 22 و26 مارس الجاري، حيث سيستهل منتخب مصر مشواره في الدورة الودية، بمواجهة نيوزيلندا، يوم 22 مارس.

وكان حسام حسن قد تولى مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، الذي رحل لسوء النتائج بعد مشاركة متواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، في كوت ديفوار.

وودع الفراعنة أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل وصيفًا للمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في المواجهات الثلاثة بدور المجموعات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2- 2.