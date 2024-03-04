تقرير: طبيب منتخب مصر يحدد موقف صلاح من المشاركة فى بطولة الإمارات

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن مستجدات موقف محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول من الانضمام لمعسكر الفراعنة الذي يستعد لخوض بطولة الإمارات الودية الشهر الجاري.

وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر قد ضم صلاح لقائمة المحترفين لمعسكر مارس، رغم غيابه عن الريدز الفترة الماضية بسبب تفاقم إصابته الأخيرة.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.

يأتي اختيار محمد صلاح ضمن قائمة المحترفين التي ستتواجد في معسكر الفراعنة، في الوقت الذي طلب فيه نادي ليفربول الإنجليزي إعفاء اللاعب من التواجد في معسكر مارس.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر هو من ستكون له الكلمة العليا في تقييم حالة محمد صلاح، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيلعب في البطولة الودية أم لا.

وأضاف التقرير، يشعر ليفربول بأن مشاركة صلاح في مباراة واحدة ضد منتخب نيوزيلندا لن يكون أفضل شيء لصحة صلاح على المدى الطويل، خاصة مع اقتراب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديه ولكن أيضًا له مباراتان في تصفيات كأس العالم لمصر في يونيو.

اتحاد الكرة يرد على طلب ليفربول بإعفاء محمد صلاح من معسكر الإمارات

وسبق أن أصدر اتحاد الكرة بيانًا في هذا الشأن جاء كالتالي: