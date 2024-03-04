تقرير: طبيب منتخب مصر يحدد موقف صلاح من المشاركة فى بطولة الإمارات
كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن مستجدات موقف محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول من الانضمام لمعسكر الفراعنة الذي يستعد لخوض بطولة الإمارات الودية الشهر الجاري.
وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر قد ضم صلاح لقائمة المحترفين لمعسكر مارس، رغم غيابه عن الريدز الفترة الماضية بسبب تفاقم إصابته الأخيرة.
ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.
يأتي اختيار محمد صلاح ضمن قائمة المحترفين التي ستتواجد في معسكر الفراعنة، في الوقت الذي طلب فيه نادي ليفربول الإنجليزي إعفاء اللاعب من التواجد في معسكر مارس.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر هو من ستكون له الكلمة العليا في تقييم حالة محمد صلاح، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيلعب في البطولة الودية أم لا.
وأضاف التقرير، يشعر ليفربول بأن مشاركة صلاح في مباراة واحدة ضد منتخب نيوزيلندا لن يكون أفضل شيء لصحة صلاح على المدى الطويل، خاصة مع اقتراب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديه ولكن أيضًا له مباراتان في تصفيات كأس العالم لمصر في يونيو.
اتحاد الكرة يرد على طلب ليفربول بإعفاء محمد صلاح من معسكر الإمارات
وسبق أن أصدر اتحاد الكرة بيانًا في هذا الشأن جاء كالتالي:
- تلقينا بالفعل خطابًا من ليفربول لإعفاء محمد صلاح من المعسكر القادم بداعي إصابته.
- أرسلنا اسم محمد صلاح من ضمن اللاعبين المحترفين الذين نطلب ضمهم في المعسكر القادم منذ أيام.
- ضم أي لاعب محترف من حقنا ما دام في وقت الأجندة الدولية، ومسألة ضمه من عدمها بيد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كابتن حسام حسن.
- لا يزال الوقت مبكرًا لحسم الأمر ولو لعب محمد صلاح أي مباراة في الوقت قبل انطلاق المعسكر سنتمسك بانضمامه وسيكون الكشف عليه وتحديد مدي جاهزيته من قبل الجهاز الطبي لمنتخب مصر.