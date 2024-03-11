الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عامر حسين يعرض على مجلس الجبلاية عقوبة إيقاف شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا

استقرعامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المشرف العام على لجنة المسابقات، على عرض عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك على مجلسه قبل الإعلان عنها لوسائل الإعلام بعد واقعة اللاعب في مباراة نهائي الكأس مصر التى أقيمت في السعودية. 

واستفز شيكابالا جماهير الأهلي بعد قيامه باشارات بيده، ما جعل مراقب المباراة يرصد في تقريره تفاصيل الواقعة، وهو ما سيعرضه لعقوبة الإيقاف.

ووفقا لمصدر داخل اتحاد الكرة، فإن مراقب المباراة رصد الواقعة في تقريره، كما شدد على أن جماهير الأهلي لم توجه أي سباب لشيكابالا بشكل مباشر، ومن المتوقع أن يتعرض للإيقاف بين مباراتين إلي 8 مباريات مع تغريمه ماليًا من لجنة المسابقات.  

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