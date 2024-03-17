الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-3-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يهتم محبو كرة القدم بمتابعة مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 17-3-2024، وذلك لمحبي الدوري المصري، وكذلك مباريات الدوريات الأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-3-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

  • يواجة تشيلسي -  ليستر سيتي الساعة 3:45 م على ملعب ستامفورد بريدج، وتذاع المباراة على قنوات بي ان سبورتس القطرية.
  • يواجه مانشستر يونايتد – ليفربول الساعة 6:30 م على ملعب  Old Trafford.
  • يواجه  وست هام - أستون فيلا الساعة 5:00 م على ملعب London Stadium، ويتم نقل المباراة عبر قنوات  beIN SPORTS، TOD.tv.
  • يواجه مونبلييه - باريس سان جيرمان الساعة 10:45 م، وتنقل المباراة عبر قناة  بي إن سبورتس.

اليوم.. لاعبو الأهلى يحصلون على 7 أيام راحة فى التوقف الدولى

برنامج توعية مستمرة للاعبى الأهلى فى شهر رمضان بفرمان كولر

مواعيد مباريات اليوم

  • يواجه إشبيلية - سيلتا فيجو الساعة 4:00 م.
  • يواجه لاس بالماس – ألميريا الساعة  6:15 م.
  • يواجه فياريال – فالنسيا الساعة  6:15 م.
  • يواجه رايو فاليكانو - ريال بيتيس الساعة 8:30 م.
  • يواجه أتلتيكو مدريد – برشلونة الساعة 11:00 م.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يواجه النادي الأهلى وسيمبا التنزانى  الساعة 9 مساء يوم الجمعة الموافق 29 مارس، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وهذه ليست المواجهة الأولى بين الأهلي وسيمبا، ولكنها المواجهة 8، فاز الأهلي بـ3 لقاءات، وفاز سيمبا فى ثلاثة أخرى، وتعادل الفريقين مرتان.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة 

يستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في 31 مارس الجاري الموافق يوم الأحد، وذلك في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتقام مباراة الإياب بينهما  في 7 أبريل المقبل.

txt

مواعيد مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 والقنوات الناقلة

txt

"جوميز" يتراجع عن التدوير.. ويثبت محمد صبحي في حراسة الزمالك

مباريات مباريات الزمالك الاهلى و سيمبا مواعيد مباريات اليوم الدورى الانجليزى

الأكثر قراءة

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

الحوثيون يعلنون فرض قواعد اشتباك جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا

عاجل.. معارك عنيفة فى الخرطوم بحرى وأم درمان وبابنوسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة