يهتم محبو كرة القدم بمتابعة مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 17-3-2024، وذلك لمحبي الدوري المصري، وكذلك مباريات الدوريات الأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-3-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجة تشيلسي - ليستر سيتي الساعة 3:45 م على ملعب ستامفورد بريدج، وتذاع المباراة على قنوات بي ان سبورتس القطرية.

يواجه مانشستر يونايتد – ليفربول الساعة 6:30 م على ملعب Old Trafford.

يواجه وست هام - أستون فيلا الساعة 5:00 م على ملعب London Stadium، ويتم نقل المباراة عبر قنوات beIN SPORTS، TOD.tv.

يواجه مونبلييه - باريس سان جيرمان الساعة 10:45 م، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس.

مواعيد مباريات اليوم

يواجه إشبيلية - سيلتا فيجو الساعة 4:00 م.

يواجه لاس بالماس – ألميريا الساعة 6:15 م.

يواجه فياريال – فالنسيا الساعة 6:15 م.

يواجه رايو فاليكانو - ريال بيتيس الساعة 8:30 م.

يواجه أتلتيكو مدريد – برشلونة الساعة 11:00 م.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يواجه النادي الأهلى وسيمبا التنزانى الساعة 9 مساء يوم الجمعة الموافق 29 مارس، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وهذه ليست المواجهة الأولى بين الأهلي وسيمبا، ولكنها المواجهة 8، فاز الأهلي بـ3 لقاءات، وفاز سيمبا فى ثلاثة أخرى، وتعادل الفريقين مرتان.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في 31 مارس الجاري الموافق يوم الأحد، وذلك في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتقام مباراة الإياب بينهما في 7 أبريل المقبل.