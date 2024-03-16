"جوميز" يتراجع عن التدوير.. ويثبت محمد صبحي في حراسة الزمالك

تراجع البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك عن سياسة التدوير في حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

جوميز قرر تثبيت محمد صبحي في حراسة المرمى بعد عودة المباريات بشكل طبيعي.

مدرب الزمالك يرى أن مستوى صبحي ومحمد عواد متقارب بشكل كبير وهو السبب في الاعتماد على الثنائي الفترة الماضية.

وفضّل جوميز منح الفرصة للثنائي بشكل متكافىء للفارة الماضية، وإشراكهما في المباريات بصورة متساوية قبل أن يضع يده على التشكيل الأساسي للفريق.

واستقر جوميز على تثبيت التشكيل في الفترة المقبلة وعدم إجراء تدوير مرة أخرى.

واصل إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الضامة.

وأدى اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانيزيوم واللعب، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الضامة.

وأضاف محمد أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على حالته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا خاصًا للاعبين خلال المران الذي أقيم عصر اليوم السبت، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني للفريق برفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة وأنه المران الأول للاعبين بعد العودة من فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام.