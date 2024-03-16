السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برنامج توعية مستمرة للاعبى الأهلى فى شهر رمضان بفرمان كولر

مران الأهلي
مران الأهلي

وضع الدكتور إيهاب علي، استشارى التغذية بالفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلى، برنامجًا غذائيًا خاصا للاعبى الفريق خلال شهر رمضان بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

يتناسب البرنامج الغذائى لكل لاعب وفقا للقياسيات الخاصة به، ومن ثم يختلف البرنامج الغذائى من لاعب لآخر وفقا للكتلة العضلية ونسبة الدهون والوزن والكتلة الدهنية وعدد الكليومترات التى يقطعها اللاعب خلال المباريات والتدريبات وفقا لمركزه فى الملعب.

وأشار إيهاب علي إلى أن اللاعبين المصابين لهم برنامج غذائى بهم يتضمن مواد مضادة للأكسدة تساعد في الشفاء من الإصابة.

ولفت إلى أن البرنامج الغذائي للاعبى الأهلى خلال شهر رمضان يتضمن ثلاث وجبات، هى الإفطار والإمساك والسحور، مشيرا إلى أن وجبة الإفطار تأتى على مرحلتين تجنبا لحالة الخمول التى تصيب البعض عقب تناول وجبة الإفطار.

وأكد استشارى التغذية أنه تم التنبيه على اللاعبين بتجنب العادات المضرة خلال فترة الصيام، وكذلك التنبيه عليه بتناول الأغذية الصحية المناسبة للقياسات الخاصة به.

وأشار إلى أن دور استشارى التعذية لا يقتصر على تناول الوجبات فقط إنما دوره يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك حيث لا تمثل التغذية سوى 10% من هذا الدور وهناك نقطة مهمة أخرى وهى المتعلقة بالمكملات العذائية وتوقيت تناولها واحتياجه لها، وذلك وفقا للتحليل الجينى الذى يخضع لها اللاعبون فى بداية الموسم.

وأضاف إيهاب علي أن التحليل الجينى لكل لاعب يضع توصيفا للأغذية المناسبة له، بالإضافة إلى الحمل البدنى المناسب ليس هذا فحسب، بل يوضح التحليل الجينى قابلية اللاعب للإصابة بالأمراض المختلفة.

وأوضح استشارى التغذية أن برامج توعيه مستمرة للاعبى الأهلى للحفاظ على حالتهم العامة، وهناك التزام كامل من جميع اللاعبين بالبرامج الغذائية المحددة لهم وفقا لبرنامج القياسات الخاصة.

كولر الاهلى استشاري التغذية إيهاب علي سيمبا التنزاني شهررمضان الكريم

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