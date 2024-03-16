السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

طلب مشاهدة 6 مباريات.. كولر يراقب سيمبا التنزانى قبل ربع نهائى الأبطال

كولر
كولر

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تجهيز اللاعبين لمباراة سيمبا التنزاني المرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وطلب كولر من جهازه المعاون تحضير عدد من مباريات الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم من أجل رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه. 
وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر طلب مشاهدة 6 مباريات للفريق التنزاني في مرحلة المجموعات من ضمن تلك المباريات مواجهة الفريقين قبل سابق والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ذهاباً وإياباَ للوقوف على نقاط قوة وضعف المنافس.
وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي حدد يوم 21 مارس الجاري موعد التدريبات بعد الراحة السلبية لمدة أسبوع والتي تبدأ من اليوم السبت  استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها يوم 29 مارس.
وأشار المصدرإلي أن كولر يفاضل  بين يومي 26-27 مارس الحالي لتحديد موعد السفر إلي تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تحديد إدارة المنافس يوم 29 مارس الحالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بيبو يكشف تفاصيل مكالمة كولر مع حسام حسن

قال الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، إن هناك مكالمة هاتفية جرت قبل قليل جمعته وكلا من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، والكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وجاءت المكالمة إيجابية في إطار علاقة التعاون التي يجب أن تسود بين الجهاز الفني للمنتخب والأجهزة الفنية الأخرى.

 وتم التنسيق في الأمور المشتركة، بما يخدم المصلحة العامة للكرة المصرية.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته مساء أمس استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، ثم انخرط اللاعبون في أداء بعض الفقرات المتنوعة ما بين الجوانب البدنية وتدريبات الكرة.

وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتأهل الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات.

كولر الاهلى سيمبا التنزاني دور ربع نهائي خالد بيبو

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