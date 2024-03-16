مواعيد مباريات اليوم 6 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة أوساسونا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة:-

- مباراة وولفرهامبتون ضد كوفنتري سيتي: في الساعة الثانية والربع ظهرًا، وتُذاع على قناة Sport TV2 Portugal

- مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة بيرنلي ضد برينتفورد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة لوتون تاون ضد نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 2

- مباراة فولهام ضد توتنهام هوتسبير: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ريال مايوركا ضد غرناطة: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 3

- مباراة أوساسونا ضد ريال مدريد: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة خيتافي ضد جيرونا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة مونزا ضد كالياري: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناةAD SPORTS Premium 2

- مباراة أودينيزي ضد تورينو: تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناةAD SPORTS Premium 1

- مباراة ساليرنيتانا ضد ليتشي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناةAD SPORTS Premium 1

- مباراة فروسينوني ضد لاتسيو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناةAD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة يونيون برلين ضد فيردر بريمن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 9

- مباراة فولفسبورج ضد أوجسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- مباراة ماينز ضد بوخوم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة هايدنهايم ضد بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة دارمشتات ضد بايرن ميونخ: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة هوفنهايم ضد شتوتجارت: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة نانت ضد ستراسبورج: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 4

- مباراة لانس ضد نيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الهلال ضد ضمك: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة الفتح ضد الاتحاد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC2 HD

- مباراة الرائد ضد التعاون: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC3 HD

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يلتقي فريق الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك أحد يومي 29 أو 30 مارس في تنزانيا.

بينما ستُقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا، أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل في مصر.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يلتقي فريق الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، مساء الأحد الموافق 31 مارس الجاري، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية.

بينما ستُقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر، في 7 أبريل المقبل، وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر، تحت قيادة المدرب حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها مصر، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

ومن المنتظر أن تستضيف مصر الدورة الودية التي تضم منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا إلى جانب منتخب الفراعنة، في الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، وذلك بدلًا من دولة الإمارات. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل استضافة دورة الإمارات الودية فى القاهرة