جوارديولا: مانشستر سيتي نجا من تسونامي في ملعب ليفربول

بدا بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي راضيا عن التعادل مع ليفربول بنتيجة 1/1، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ملمحا إلى أن فريقه نجا من تسونامي في ملعب أنفيلد.



وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "تحدثت مع لاعبي فريقي بين الشوطين وأكدت لهم أنه في هذا الملعب علينا أن نواصل اللعب بكل قوة، إذا أردنا الدفاع عن حظوظنا".



وأوضح المدرب الإسباني: "لقد تورطنا في ركلة جزاء ضدنا، وبعدها في غضون 15 إلى 20 دقيقة بدا الوضع وكأن هناك تسونامي قادم على أي لاعب يستحوذ على الكرة".



وتابع مدرب مانشستر سيتي: "لم يكن الأمر سهلا لكننا واصلنا اللعب، لقد أتيحت لهم الفرص، ونحن أيضا أهدرنا بعض الفرص، وفي النهاية كان التعادل سيد الموقف".



واستطرد: "تتبقى 10 جولات على نهاية مسابقة الدوري تساوي 30 نقطة بينما الفارق بيننا وبين الصدارة نقطة واحدة".

واختتم جوارديولا: "يبقى الأهم وهو أننا مازلنا في سباق المنافسة وهو ما فعلناه في المواسم السابقة باستثناء موسم واحد فاز ليفربول بالكثير من النقاط".



ويسعى مانشستر سيتي للفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي علما بأنه يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، وأمامه أرسنال وليفربول في الصدارة برصيد64 نقطة في المركزين الأول والثاني على التوالي بفارق الأهداف.

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