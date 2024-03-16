السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم الهلال السعودى لتعويض إيقاف بوجبا

سافيتش وبوجبا
سافيتش وبوجبا

يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي عن صفقة مميزة لتدعيم خط وسط الميدان، بعد إيقاف النجم الفرنسي بول بوجبا عن ممارسة كرة القدم.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت عن تأييدها قرار إيقاف النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس، لمدة 4 سنوات؛ بسبب إيجابية عينة المنشطات. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكان من المقرر انتهاء عقد بول بوجبا، صاحب الـ30 عامًا، مع يوفنتوس في يونيو 2026، الأمر الذي يضع النادي الإيطالي في مأزق كبير.

يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش من الهلال السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس أبدى رغبته في التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال السعودي.

وأضافت الصحيفة أن سافيتش يقدم أداءً مميزًا وتألق بشكل كبير مع الهلال في الموسم الحالي، بجانب أنه يمتلك نفس مميزات بوجبا، ولكنه يتمتع أيضًا بقوة بدنية أقوى.

txt

مانشستر سيتي يسعى للثأر من نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

txt

رونالد أراوخو يُثير الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

ونوّهت الصحيفة بأن عقدي الثنائي أدريان رابيو وويستون ماكيني يقتربان من الانتهاء في 30 يونيو المقبل، موضحة أن يوفنتوس لا ينوي تجديد عقديهما، لذلك يريد اليوفي التعاقد مع سافيتش في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى وجود عقبة وحيدة قد تُعيق إتمام الصفقة، وهي الراتب الضخم الذي يحصل عليه سافيتش مع الهلال السعودي، والذي تبلغ قيمته 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن هذا المبلغ الضخم لن يستطيع يوفنتوس دفعه؛ نظرًا للأزمة المادية التي يُعاني منها النادي الإيطالي في الوقت الحالي.

وكان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قد انضم إلى صفوف الهلال السعودي في صيف 2023 الماضي، قادمًا من لاتسيو الإيطالي، مقابل 40 مليون يورو.

يذكر أن موسوعة "جينيس" المختصة في تسجيل الأرقام القياسية، قد أعلنت خلال الأيام الماضية، أن فريق الهلال السعودي أصبح أكثر فريق كرة قدم للرجال تحقيقًا للانتصارات المتتالية، برصيد 28 انتصارًا على التوالي، وذلك خلال الفترة ما بين 25 سبتمبر 2023 وحتى 12 مارس 2024.

يوفنتوس سافيتش الهلال السعودي بوجبا بول بوجبا

الأكثر قراءة

عاجل|تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة