يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم الهلال السعودى لتعويض إيقاف بوجبا

يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي عن صفقة مميزة لتدعيم خط وسط الميدان، بعد إيقاف النجم الفرنسي بول بوجبا عن ممارسة كرة القدم.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت عن تأييدها قرار إيقاف النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس، لمدة 4 سنوات؛ بسبب إيجابية عينة المنشطات. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكان من المقرر انتهاء عقد بول بوجبا، صاحب الـ30 عامًا، مع يوفنتوس في يونيو 2026، الأمر الذي يضع النادي الإيطالي في مأزق كبير.

يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش من الهلال السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس أبدى رغبته في التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال السعودي.

وأضافت الصحيفة أن سافيتش يقدم أداءً مميزًا وتألق بشكل كبير مع الهلال في الموسم الحالي، بجانب أنه يمتلك نفس مميزات بوجبا، ولكنه يتمتع أيضًا بقوة بدنية أقوى.

ونوّهت الصحيفة بأن عقدي الثنائي أدريان رابيو وويستون ماكيني يقتربان من الانتهاء في 30 يونيو المقبل، موضحة أن يوفنتوس لا ينوي تجديد عقديهما، لذلك يريد اليوفي التعاقد مع سافيتش في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى وجود عقبة وحيدة قد تُعيق إتمام الصفقة، وهي الراتب الضخم الذي يحصل عليه سافيتش مع الهلال السعودي، والذي تبلغ قيمته 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن هذا المبلغ الضخم لن يستطيع يوفنتوس دفعه؛ نظرًا للأزمة المادية التي يُعاني منها النادي الإيطالي في الوقت الحالي.

وكان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قد انضم إلى صفوف الهلال السعودي في صيف 2023 الماضي، قادمًا من لاتسيو الإيطالي، مقابل 40 مليون يورو.

يذكر أن موسوعة "جينيس" المختصة في تسجيل الأرقام القياسية، قد أعلنت خلال الأيام الماضية، أن فريق الهلال السعودي أصبح أكثر فريق كرة قدم للرجال تحقيقًا للانتصارات المتتالية، برصيد 28 انتصارًا على التوالي، وذلك خلال الفترة ما بين 25 سبتمبر 2023 وحتى 12 مارس 2024.