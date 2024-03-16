السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رونالد أراوخو يُثير الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

رونالد أراوخو
رونالد أراوخو

ما يزال الغموض يحوم حول مصير الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، مع فريقه خلال الفترة المقبلة، بعدما أثار الجدل بشأن مستقبله.

وارتبط اسم رونالد أراوخو بإمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل، رغم أنه يُعد أحد الركائز الأساسية للفريق الكتالوني خلال السنوات الماضية.

رونالد أراوخو يُثير الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رونالد أراوخو أثار الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة، رغم رغبته الشديدة في الاستمرار مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات أراوخو خلال حواره مع شبكة "DAZN"، والتي أفاد خلالها: "الجميع يعلم مدى سعادتي باللعب هنا في برشلونة وارتداء هذا القميص".

وأضاف: "أنا سعيد في برشلونة، وسأبذل قصارى جهدي دائما، رغم أنني لا أعرف ما سيحدث في المستقبل". لمطالعة التفاصيل من هنا.

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بايرن ميونخ ينافس مانشستر يونايتد على ضم رونالد أراوخو

وأكدت صحيفة "سبورت"، أن تصريحات أراوخو مُثيرة للجدل، خاصة في ظل تواجد مانشستر يونايتد في سباق التنافس مع بايرن ميونخ على ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مانشستر يونايتد سبق له وقدّم عرضًا ضخمًا يبلغ قيمته 100 مليون دولار، للتعاقد مع أراوخو في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكن قوبل هذا العرض بالرفض من قِبل إدارة برشلونة، التي تمسكت بخدمات اللاعب.

ولكن في ظل الأزمة المادية التي يُعاني منها فريق برشلونة في الوقت الحالي، قد يُعيد التفكير في بيع رونالد أراوخو والاستفادة من صفقته ماليًا.

ونوّهت الصحيفة في تقريرها، أيضًا إلى اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني بالحصول على خدمات أراوخو في الصيف المقبل.

يأتي ذلك بعدما صرّح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، خلال الأيام الماضية، أنه "سيمنح أراوخو عقدًا مدى الحياة، لو كان الأمر متروكًا له".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الأوروجوياني، صاحب الـ25 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2026.

وكان رونالد أراوخو قد انضم إلى الفريق الأول لبرشلونة في عام 2020، وخاض 30 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري.

رونالد أراوخو أراوخو برشلونة مانشستر يونايتد بايرن ميونخ

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