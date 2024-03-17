الأحد 17 مارس 2024
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رياضة

بعد عودة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد

ليفربول
ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، في الدور ربع النهائي من المسابقة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، على النحو التالي:-

  • حراسة المرمى: كيليهر.
  • خط الدفاع: كونور برادلي - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.
  • خط وسط الملعب: أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي.
  • خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.
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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد 

ويحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

عودة محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول

ومن المنتظر أن يُشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد بشكل طبيعي، بعد مشاركته أساسيًا أمام سبارتا براج طوال الـ90 دقيقة، وذلك عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي كان قد تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023".

كما عاد لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي، ولكن مازال ليفربول يفتقد خدمات حارسه البرازيلي أليسون بيكر وألكسندر أرنولد وديوجو جوتا؛ بسبب الإصابة.

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مشوار ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل إلى دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.

بينما خطف فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة، عقب فوزه نوتينجهام فورست بهدف نظيف.

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