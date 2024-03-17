حتحوت: لجنة الحكام تقرر إيقاف البنا والحنفى بعد مباراة الأهلى والبنك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن قرار لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا بشأن إيقاف الثنائي محمود البنا حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي ومحمد الحنفي حكم تقنية الفيديو.

وأكد هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن لجنة الحكام قد ناقشت موقف الثنائي وقررت إيقاف البنا 3 أسابيع عقب استئناف الدوري، وإيقاف محمد الحنفي لأجل غير مسمى.

وأشار حتحوت، إلى أن العقوبة جاءت أقوى على الحكم محمد الحنفي نظرًا لعدم اتباعه الإجراءات بشكل صحيح فيما يخص لمسة اليد على أيمن أشرف، حيث لم يوضح وجود تسلل من عدمه ولم يستدع حكم الساحة لمشاهدة لمسة اليد والحكم عليها.

وكان البنا قد أثار الجدل بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي في المباراة التي خسرها المارد الأحمر أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-3 ببطولة الدوري.

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