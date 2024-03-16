حسام حسن يدرس الدفع بهذا الحارس أساسيا في مباراة مصر ونيوزيلندا

استقر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بشكل كبير على الحارس الأساسى الذى سيتم الدفع به اساسيا أمام نيوزيلندا في المباراة المقرر اقامتها يوم 22 من الشهر الجاري، ضمن البطولة الودية الدولية التى تقام في مصر خلال الفترة من 22 إلي 26 مارس بمشاركة 4 منتخبات مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني، أن هناك مفاضلة بين حارسين محمد عواد ومحمد أبوجبل ولكن حظوظ محمد عواد أفضل للدفع به اساسيا في هذه المباراة بشرط الظهور بشكل جيد في التدريبات حتى موعد المباراة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس نظيره الكرواتي يوم 22 مارس بايستاد الدفاع الجوي، على أن يواجه من المنتخبين الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا يوم 26 على كأس البطولة.

استبعاد حسين الشحات من معسكر الفراعنة بسب الإصابة

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد قرر استبعاد حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، بسبب الإصابة التى لحقت به فى معسكر المنتخب وفضل الجهاز الفني للمنتخب خروج اللاعب من المعسكر واستكمال علاجه مع فريقه الأهلي وتم استدعاء مصطفي شلبي لاعب الزمالك بدلا منه.

واختار حسن حسن 25 لاعبا هم

محمد عواد

محمد أبو جبل

المهدي سليمان

مصطفي شوبير

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

محمد شكري

أحمد حجازي

رامي ربيعه

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

أحمد نبيل كوكا

محمود تريزيجيه

مصطفي فتحي

مصطفي شلبى بدلا من حسين الشحات

عمر مرموش

مصطفي محمد

أحمد عاطف

محمد شريف

محمد الشامي

ويغيب عن معسكر مارس عدد من اللاعبين الاساسين للمنتخب منهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم بسبب الأصابة بالاضافة إلي محمد صلاح الذى فضل عدم الانضمام للمنتخب في هذا المعسكر نظر لتوتر العلاقة بينه وبين التؤام حسام وإبراهيم حسن.