السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسام حسن يدرس الدفع بهذا الحارس أساسيا في مباراة مصر ونيوزيلندا

حسام حسن
حسام حسن

استقر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بشكل كبير على الحارس الأساسى الذى سيتم الدفع به اساسيا أمام نيوزيلندا في المباراة المقرر اقامتها يوم 22 من الشهر الجاري، ضمن البطولة الودية الدولية التى تقام في مصر خلال الفترة من 22 إلي 26 مارس بمشاركة 4 منتخبات مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني، أن هناك مفاضلة بين حارسين محمد عواد ومحمد أبوجبل ولكن حظوظ محمد عواد أفضل للدفع به اساسيا في هذه المباراة بشرط الظهور بشكل جيد في التدريبات حتى موعد المباراة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس نظيره الكرواتي يوم 22 مارس بايستاد الدفاع الجوي، على أن يواجه من المنتخبين الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا يوم 26 على كأس البطولة. 

استبعاد حسين الشحات من معسكر الفراعنة بسب الإصابة 

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد قرر استبعاد حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي،  بسبب الإصابة التى لحقت به فى معسكر المنتخب وفضل الجهاز الفني للمنتخب خروج اللاعب من المعسكر واستكمال علاجه مع فريقه الأهلي وتم استدعاء مصطفي شلبي لاعب الزمالك بدلا منه.

واختار حسن حسن 25 لاعبا هم

محمد عواد 

محمد أبو جبل 

المهدي سليمان 

مصطفي شوبير 

محمد هاني 

أكرم توفيق 

محمد حمدي 

محمد شكري 

أحمد حجازي 

رامي ربيعه 

محمد عبد المنعم 

أحمد رمضان بيكهام 

مروان عطية 

حمدي فتحي 

إمام عاشور 

محمد مجدي أفشة 

أحمد نبيل كوكا 

محمود تريزيجيه 

مصطفي فتحي 

مصطفي شلبى بدلا من حسين الشحات  

عمر مرموش 

مصطفي محمد 

أحمد عاطف 

محمد شريف 

محمد الشامي

ويغيب عن معسكر مارس عدد من اللاعبين الاساسين للمنتخب منهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم بسبب الأصابة بالاضافة إلي محمد صلاح الذى فضل عدم الانضمام للمنتخب في هذا المعسكر نظر لتوتر العلاقة بينه وبين التؤام حسام وإبراهيم حسن.

حسام حسن للمنتخب الوطني نيوزيلندا تونس كرواتيا محمد عواد أبوجبل

الأكثر قراءة

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

تصرف قبل عيد الفطر| موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة