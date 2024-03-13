إبراهيم حسن فى أول اجتماع للاعبى المنتخب: لن نضم إلا المقاتل

عقد الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على هامش معسكر المنتخب المقام بالقاهرة استعدادًا للدورة الودية المقرر إقامتها بمصر بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، والتي تستضيفها مصر.

وجه جمال علام، في بداية حديثه التهنئة للجهاز الفني للمنتخب بتولي مهمة تدريب الفراعنة وأنه يثق في الجهاز الفني الحالي واللاعبين على تحقيق آمال وطموحات المصريين في البطولات والاستحقاقات المقبلة، وبناء فريق قوى، وأن اتحاد الكرة سيعمل جاهدًا على توفير جميع متطلبات المنتخب.

ورحب حسام حسن المدير الفني للمنتخب باللاعبين والتأكيد أن مصر تستحق الأفضل ورفع اسم المنتخب عاليًا في المحافل الدولية وهذا لن يأتي إلا بالجهد والعرق، وأن باب المنتخب مفتوح للجميع ومن يبذل قصارى جهده، وضرورة إسعاد الشعب المصري المتعطش لتحقيق المنتخب للألقاب في الفترة المقبلة.

وطالب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر من اللاعبين عقب ترحيبه بهم، بضرورة بذل قصارى جهدهم وإعادة هيبة اسم منتخب بلدهم، وأن الفترة المقبلة تحتاج لتضافر الجهود من الجميع لتصحيح صورة المنتخب وإسعاد الشعب المصري، خاصة أن المنتخب لم يحقق أي بطولات منذ 2010، وأن المنتخب لن يضم إلا اللاعب المقاتل والذي يستحق قميص المنتخب.

وانطلق ظهر اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، بأحد فنادق القاهرة بالتجمع، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر إقامتهما في شهر يونيو المقبل بالجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.