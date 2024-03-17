هاري كين ينضم لمعسكر منتخب إنجلترا رغم إصابته مع بايرن

كشفت تقارير صحفية اليوم، عن موقف هاري كين قائد منتخب إنجلترا من الانضمام لمعسكر الفريق بعد إصابته مع فريقه بايرن ميونخ أمس.

وأصيب قائد منتخب إنجلترا الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفا بسبب اصطدامه بالقائم أثناء محاولته الوصول إلى كرة سددها زميله جمال موسيالا وارتدت من العارضة، في لقاء بايرن ودارمشتات.

وقالت صحيفة “ديلي ميل”، أن هاري كين سينضم لمعسكر منتخب إنجلترا رغم إصابته في الكاحل، وسيخضع لمزيد من الفحوصات في إنجلترا وإذا تبين أن الإصابة أكثر خطورة، فلن يلعب كين مع منتخب إنجلترا في المباريات المقبلة.

أكد كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ أن كين سيسافر إلى إنجلترا للحاق بصفوف منتخب بلاده الذي سيخوض مباراتين وديتين ضد البرازيل وبلجيكا.

وأضاف فرويند "نناقش الأمر بعناية شديدة، ولا مجال للمخاطرة، ونأمل ألا تكون الإصابة قوية، وأن يعود هاري كين إلى الملاعب سريعا".

في المقابل وافق النادي البافاري على انضمام لاعبه ألكسندر بافلوفيتش لمنتخب ألمانيا لأول مرة استعدادا لخوض مباراتين وديتين ضد فرنسا وهولندا هذا الشهر.

وخرج لاعب الوسط الشاب بعد مرور ساعة من مباراة بايرن ميونخ ضد دارمشتات متأثرا بتورم في عينه بعد اصطدام برأس المنافس.

وأشار اللاعب البالغ من العمر 31 عاما "الإصابة ليست خطيرة، لا أعاني من جروح، وكل شيء على ما يرام".