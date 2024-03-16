بايرن ميونخ يسحق دارمشتات بخماسية في الدوري الألماني

سحق بايرن ميونخ مضيفه دارمشتات في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الألماني، البوندسليجا، بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى متوسط ومتقارب بين كلا الفريقين على الرغم من كثافة محاولات الفريق البافاري للوصول للمرمى.

وأهدر لاعبو بايرن ميونخ أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم في الدقائق الأولى من عمر الشوط، فيما حاول لاعبو دارمشتات امتصاص هجوم البافاري والوصول للمرمى لتسجيل هدف مباغت وعكس سير اللقاء.

وسجل تيم شارك هدف التقدم لفريق دارمشتات في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بصناعة من زميله هونساك.

وضغط بايرن ميونخ في الدقائق التالية من أجل تسجيل هدف التعادل.

وسجل جمال موسيالا هدف التعادل لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 36 من عمر الشوط بصناعة من هاري كين.

وتواصلت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط لتسجيل هدف التقدم.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ كرتين على المرمى من 14 محاولة وخرجت 12 كرة من الملعب، مقابل تسديدتين من محاولتين لفريق دارمشتات.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 73% مقابل 27% لصالح فريق دارمشتات.

وواصل بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب وضغطه من أجل تسجيل الهدف الثالث وتأكيد تقدمه في النتيجة خلال الشوط الثاني.

وسجل جمال موسيالا ثاني أهدافه وثالث أهداف بايرن في الدقيقة 64.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي فريق بايرن ميونخ لإضافة الهدف الرابع، وسجل سيرجي جنابري في الدقيقة 74 بصناعة من موسيالا.

وأضاف ماتياس تيل الهدف الخامس لبايرن ميونخ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وسجل أوسكار فيلهيلمسون هدف دارمشتات الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 6 كرات على المرمى من 26 محاولة وخرجت 20 كرة من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 7 محاولات لفريق دارمشتات وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 71% مقابل 29% لصالح دارمشتات.

ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ60 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، خلف باير ليفركوزن المتصدر بـ67 نقطة، فيما توقف رصيد دارمشتات عند 13 نقطة في المركز الأخير.

