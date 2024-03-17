غياب كانسيلو عن قائمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة على ملعب "سيفتاس ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن- إينياكي بينيا- دييجو كوشين.

خط الدفاع: رونالد أراوخو- إينيجو مارتينيز- أندرياس كريستنسن- جوليس كوندي- باو كوبارسي- هيكتور فورت- ماركوس ألونسو.

خط وسط الملعب: سيرجي روبيرتو- أوريول روميو- إلكاي جوندوجان- فيرمين لوبيز- مارك كاسادو.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا- جواو فيليكس- لامين يامال- مارك جويو- فيتور روكي.

غيابات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى

وشهدت قائمة برشلونة عودة ماركوس ألونسو بعد تعافيه من الإصابة، بينما يستمر غياب فيران توريس؛ بسبب عدم جاهزيته.

كذلك شهدت القائمة غياب النجم البرتغالي جواو كانسيلو، إذ أشارت بعض التقارير الصحفية إلى إصابة اللاعب بشكل مفاجئ، دون تحديد مدى خطورة الإصابة.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى

ويتواجد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 61 نقطة، خلف جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 55 نقطة، خلف أتلتيك بيلباو صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط.