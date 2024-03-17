تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد قبل قمة كأس الاتحاد الإنجليزى

تنطلق اليوم، الأحد، القمة النارية بين ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد قبل انطلاق القمة النارية في كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 166 في تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 165 مباراة من قبل، حقق خلالها ليفربول الفوز في 50 مباراة، مقابل 67 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 48 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ليفربول 198 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 207 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وعلى صعيد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التقى الفريقان في 13 مباراة من قبل، حقق خلالهم ليفربول الفوز في مباراتين فقط، مقابل 9 انتصارات لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في مواجهتين.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ليفربول 13 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 23 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وكانت آخر مباراة قد جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

مشوار ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل إلى دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.

بينما خطف فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة، عقب فوزه نوتينجهام فورست بهدف نظيف.