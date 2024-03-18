الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برناردو سيلفا يكشف موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتى والعودة إلى بنفيكا

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

كشف النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، عن مصيره مع فريقه، وموقفه من العودة إلى صفوف بنفيكا البرتغالي، قبل نهاية مسيرته الكروية.

وكان برناردو سيلفا قد بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية بنفيكا، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول، بعد الفوز بالثلاثية المحلية في عام 2014، ثم انضم إلى موناكو الفرنسي، ومنها إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2017.

برناردو سيلفا يتحدث عن موقفه من العودة إلى بنفيكا

ونشرت قناة "SIC" حوارها مع برناردو سيلفا، قائلًا: "أحب نادي بنفيكا للغاية، ومتأكد أنني سأعود إليه يومًا ما، ولكن لا أعلم متى".

وأضاف: "من الصعب تحديد الوقت، والقول أنني سأعود في غضون عامين أو ثلاثة".

وتابع: "كما قلت سابقًا، لا شك أن العودة إلى بنفيكا بمثابة هدف بالنسبة لي سواء في مسيرتي أو في حياتي".

وكان برناردو سيلفا قد تألق بشكل كبير مع مانشستر سيتي، بعدما سجل هدفي فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحصد لاعب الوسط البرتغالي، صاحب الـ29 عامًا، العديد من الألقاب مع مانشستر سيتي، إذ حصد 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى الثلاثية في العام الماضي.

وشارك برناردو سيلفا في 36 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

 

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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة نارية أمام أرسنال، يوم الأحد الموافق 31 مارس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما سيواجه مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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