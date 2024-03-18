أول تعليق من تشافي بعد طرده أمام أتلتيكو مدريد وفوز برشلونة بثلاثية

علّق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على فوز فريقه أمام أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني، وطرده من اللقاء.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا ثمينًا على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا". لمطالعة التفاصيل من هنا.

وشهدت المباراة طرد تشافي بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال دقيقتين (41 و43)؛ بسبب اعتراضه على قرارات الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز.

تشافي يتحدث عن فوز برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات تشافي، قائلًا: "لقد كانت مباراة صعبة ولكنها الأكثر اكتمالًا بالنسبة لي".

وتابع: "سعيد للغاية بهذا الفوز الثمين على أتلتيكو مدريد، هذا الانتصار يمنحنا دفعة قوية للمباريات المقبلة".

وأضاف: "مواجهة أتلتيكو مدريد مُشابهة لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا، فخور بأداء اللاعبين للغاية".

تشافي يُعلق على طرده من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وبسؤاله عن طرده من المباراة، قال تشافي: "طردي غير عادل، ولكن يجب أن أتقبل الأمر".

وأكد: "أكثر ما يهمني الآن هو فوز الفريق، أنا متحمس للغاية وأريد مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة".

واختتم تشافي تصريحاته، قائلًا: "نحن برشلونة، ولا أحد يرتاح هنا، لذلك سنحاول تطوير أنفسنا، من أجل المنافسة على الليجا ودوري الأبطال".

يذكر أن تشافي كان قد غاب خلال مباراة ريال مايوركا الأخيرة في الليجا، بسبب الإيقاف، نتيجة الحصول على 5 بطاقات صفراء.

وفي أول مباراة بعد عودته أمام أتلتيكو مدريد، حصل تشافي على طرد مجددًا، ليتأكد غيابه عن مقاعد بدلاء برشلونة في اللقاء المقبل ضد لاس بالماس.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

وبعد الفوز بثلاثية، يتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة.