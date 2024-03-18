منتخب الشباب يغادر القاهرة متجهًا للجزائر للمشاركة فى الدورة الودية (صور)

غادرت بعثة منتخب الشباب، مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الإثنين، في طريقها إلى الجزائر، من أجل المشاركة في الدورة الودية الدولية، المقرر إقامتها بالجزائر خلال الفترة من 18 مارس الجاري وحتى يوم 26 من الشهر ذاته.

ويرافق منتخب مصر للشباب، في دورة الجزائر الودية، كل من منتخبات الجزائر البلد المضيف، وتونس وموريتانيا.

قياسات بدنية لمنتخب الشباب.. وعلاء نبيل ويوسف يجتمعان بالجهاز الفنى واللاعبين

وكان منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، اختتم تدريباته أمس الأحد، قبل السفر صباح اليوم إلى الجزائر لخوض الدورة الودية الدولية.

وخضع لاعبو منتخب الشباب، لقياسات بدنية وجسمية اليوم، قبل الدورة الودية فى إطار البرنامج البدنى الموضوع من قبل وائل رياض المدير الفنى والدكتور قاسم قدرى المعد البدني.

وخاض اللاعبون مرانا قويا مساء أمس، انتهى بتقسيمة شهدت حماسا وجدية من الجميع، بجانب التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وحرص علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، ومحمد يوسف مساعد المدير الفني المشرف على منتخبات الشباب والناشئين على حضور المران لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر.

وعقد نبيل جلسة مع جميع أعضاء المنتخب، طالبهم خلالها بببذل قصارى جهدهم من أجل تقديم بطولة قوية والتأكيد على أن هذا الجيل هو مستقبل الكرة المصرية، مؤكدا استمرار الدعم وتلبية احتياجات الفريق من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.

منتخب الشباب يغادر القاهرة

منتخب الشباب يغادر القاهرة