الجبلاية تكشف حقيقة إبعاد وائل شيتوس عن قيادة منتخب الشباب

كشف مسؤولو اتحاد الكرة حقيقة إبعاد وائل رياض المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2005 عن منصبه وإسناد المهمة لمحمد يوسف نجم الأهلى السابق.

ونفى ايهاب الكومى، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ما تردد بشأن إبعاد وائل رياض مدرب شباب الفراعنة عن منصبه، مؤكدًا عدم مناقشة هذا الأمر من الأساس خلال اجتماعات الجبلاية على مدار الأيام الماضية.

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن إسناد مهمة قيادة منتخب الشباب مواليد 2005 لنجم الأهلي السابق محمد يوسف كنوع من التعويض له عن عدم استمراره فى منصب المدرب العام للمنتخب الأول، بعد قرار تعيين حسام حسن كمدير فنى للفراعنة.

وشدد "الكومى" على أنه من غير المعقول أن يتم ابعاد مدرب عن فريقه بعد عدة أشهر من تولى المسئولية، وعمل معسكرات وخوض دورة ودية، واختيار لاعبين لتكوين هذا الفريق، لان فى ذلك ظلم كبير للمدرب بصرف النظر عن كون هذا المدرب وائل رياض أو غيره.

وأشار عضو الجبلاية إلى أن وائل رياض مستمر فى مهمته كمدير فنى لمنتخب الشباب مواليد 2005، بينما سيكون هناك منصب اخر لمحمد يوسف سواء بتعينه مدير فنى لأحد منتخبات الناشئين او العمل فى اللجنة الفنية للجبلاية مع علاء نبيل المدير الفنى للجبلاية الذى تولى هذه المهمة مؤخرًا.

ويعيش اتحاد الكرة حالة من التوتر خلال الأيام الحالية منذ خروج المنتخب الوطنى الأول من بطولة أمم افريقيا 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفوار، والتى ترتيب عليها إقالة البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة، واستقرار مجلس الجبلاية على تعيين مدير فنى أجنبى بديلا له ثم التراجع وتعيين حسام حسن فى هذا المنصب.