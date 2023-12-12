الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وائل رياض يحدد شروط الاستمرار فى قائمة منتخب الشباب

منتخب الشباب
منتخب الشباب

حدد وائل رياض، المدير الفنى لـمنتخب الشباب مواليد 2005، شروط الاستمرار ضمن قائمة شباب الفراعنة خلال الفترة المقبلة التى تشهد الاستعداد لبدء تصفيات إفريقيا.

وأكد رياض خلال حديثه مع لاعبى منتخب مصر للشباب على هامش انطلاق المعسكر المغلق أمس الإثنين، على ضرورة بذل أقصى مجهود لدى اللاعبين خلال معسكرات الفراعنة وكذلك مع الأندية من أجل الحفاظ على المستوى وضمان التواجد ضمن قائمة الاختيارات فى ظل سعى الجهاز الفنى لتجربة عناصر جديدة وتوسيع قاعدة الاختيار قبل الدخول فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

وشدد مدرب شباب الفراعنة على أهمية الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى داخل وخارج الملعب، من أجل تحقيق الانسجام بين اللاعبين الذى كان سببا رئيسيا فى النتائج غير المرضية فى بطولة شمال إفريقيا الودية التى أقيمت فى تونس مؤخرا.

وانطلق معسكر منتخب للشباب بقيادة وائل رياض، أمس الإثنين، بمشاركة 28 لاعبا تم اختيارهم لخوض هذا المعسكر التدريبى الذى يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

 وخاض لاعبو منتخب الشباب مرانهم على أرضية الملعب الفرعى لاستاد القاهرة.

وضمت قائمة اللاعبين للمعسكر الحالي كلا من: 

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، أحمد وهب، أحمد جمال، أحمد إبراهيم

خط الدفاع: عبدالله فؤاد، معتز محمد، أحمد مجدى، أحمد عابدين، يوسف عبدالحفيظ، حسن أبوالمعاطى، مهاب سامى، محمد إبراهيم.

خط الوسط: مصطفى عكاشة، عبدالرحمن شعبان، فارس خالد، محمد عماد، محمد السيد، محمد سعيد، زياد جاب الله، عمر خضر، محمد عبدالله، أنس وائل، عمرو خالد، هادى عامر.

خط الهجوم: مهند محمد، السيد ربيع، عمر فتحى، حسن صابر.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم الجمعة المقبل.

قائمة منتخب الشباب للمشاركة فى بطولة إفريقيا شباب الفراعنة وائل رياض اتحاد معسكر المنتخب

مواد متعلقة

منتخب الشباب يسقط الجزائر بثلاثية نظيفة في بطولة شمال إفريقيا

عضو اتحاد الكرة: لا توجد مجاملات داخل منتخب الشباب.. وحزين لوصفه بـ"منتخب العائلات"

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. اليوم الـ67 من العدوان| الاحتلال يواصل إبادة غزة.. ويرتكب مجازر بخان يونس ورفح

ماجدة زكى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالشيخ زايد

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟