وائل رياض يحدد شروط الاستمرار فى قائمة منتخب الشباب

حدد وائل رياض، المدير الفنى لـمنتخب الشباب مواليد 2005، شروط الاستمرار ضمن قائمة شباب الفراعنة خلال الفترة المقبلة التى تشهد الاستعداد لبدء تصفيات إفريقيا.

وأكد رياض خلال حديثه مع لاعبى منتخب مصر للشباب على هامش انطلاق المعسكر المغلق أمس الإثنين، على ضرورة بذل أقصى مجهود لدى اللاعبين خلال معسكرات الفراعنة وكذلك مع الأندية من أجل الحفاظ على المستوى وضمان التواجد ضمن قائمة الاختيارات فى ظل سعى الجهاز الفنى لتجربة عناصر جديدة وتوسيع قاعدة الاختيار قبل الدخول فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

وشدد مدرب شباب الفراعنة على أهمية الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى داخل وخارج الملعب، من أجل تحقيق الانسجام بين اللاعبين الذى كان سببا رئيسيا فى النتائج غير المرضية فى بطولة شمال إفريقيا الودية التى أقيمت فى تونس مؤخرا.

وانطلق معسكر منتخب للشباب بقيادة وائل رياض، أمس الإثنين، بمشاركة 28 لاعبا تم اختيارهم لخوض هذا المعسكر التدريبى الذى يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وخاض لاعبو منتخب الشباب مرانهم على أرضية الملعب الفرعى لاستاد القاهرة.

وضمت قائمة اللاعبين للمعسكر الحالي كلا من:

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، أحمد وهب، أحمد جمال، أحمد إبراهيم

خط الدفاع: عبدالله فؤاد، معتز محمد، أحمد مجدى، أحمد عابدين، يوسف عبدالحفيظ، حسن أبوالمعاطى، مهاب سامى، محمد إبراهيم.

خط الوسط: مصطفى عكاشة، عبدالرحمن شعبان، فارس خالد، محمد عماد، محمد السيد، محمد سعيد، زياد جاب الله، عمر خضر، محمد عبدالله، أنس وائل، عمرو خالد، هادى عامر.

خط الهجوم: مهند محمد، السيد ربيع، عمر فتحى، حسن صابر.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم الجمعة المقبل.