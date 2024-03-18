مواعيد مباريات اليوم 8 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم 8 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة السيلية ضد مسيمير في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد القطرى.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد القطري والقنوات الناقلة

- مباراة الشحانية ضد الوعب: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة الكأس القطرية 2

- مباراة السيلية ضد مسيمير: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة الكأس القطرية 1

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك أحد يومي 29 أو 30 مارس في تنزانيا.

بينما ستُقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا، أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل في مصر.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لخوض مواجهة نارية أمام نظيره ومواطنه مودرن فيوتشر، مساء الأحد الموافق 31 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

على أن تُقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر، في 7 أبريل المقبل، وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة

يلتقي منتخب مصر، تحت قيادة المدرب حسام حسن، نظيره نيوزيلندا في مباراة ودية، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها مصر، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتستضيف مصر الدورة الودية التي تضم منتخبات مصر، تونس، كرواتيا ونيوزيلندا، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، بدلًا من دولة الإمارات. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

على أن يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.