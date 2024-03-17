الاتحاد ينتزع صدارة دورى السوبر لكرة السلة قبل مباراة القمة أمام الأهلى

انتزع فريق الاتحاد السكندري صدارة دوري السوبر لكرة السلة بعد فوزه على الجزيرة 92 -85 في الأسبوع الثاني عشر وهزيمة الأهلي أمام سبورتنج بنتيجة 82 – 92، كذلك الزمالك على هليوبوليس 70–50، وفاز الاتصالات على سموحة 86-78.

وتصدر الاتحاد السكندري دوري السوبر لكرة السلة برصيد 23 نقطة يليه الأهلي برصيد 22 نقطة والزمالك 20 نقطة واحتل سبورتنج المركز الرابع برصيد 19 نقطة يليه الجزيرة 18 نقطة وسموحة 15 نقطة والاتصالات 14 نقطة وأخيرًا فريق هليوبوليس برصيد 13 نقطة.

ويلتقي في الأسبوع الثالث عشر الأهلي مع الاتحاد في مباراة القمة والزمالك مع الاتصالات والجزيرة مع هليوبوليس وسبورتنج مع سموحة.

وفي دوري السوبر لتحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر فاز القناة على الشمس 86 – 75 وطلائع الجيش على مصر للتأمين 76 – 63 والأوليمبي على إيسترن كومباني 83 – 72 والزهور على الطيران 78 – 67.

ويتصدر القناة دوري تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر برصيد 23 نقطة يليه طلائع الجيش 22 نقطة والشمس 20 نقطة والطيران 17 نقطة ومصر للتأمين والأوليمبي، ولكل منهما 16 نقطة ويسترن كومباني والزهور ولكل منهما 15 نقطة.

ويلتقي في الأسبوع الثالث عشر مصر للتأمين مع الطيران والأوليمبي مع طلائع الجيش والزهور مع الشمس وإيسترن كومباني مع القناة.