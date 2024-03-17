مارسيل كولر يعود إلى القاهرة الخميس

يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي إلى القاهرة يوم الخميس المقبل بعدما غادر إلى مسقط رأسه من أجل قضاء الإجازة التي منحها للاعبين في ظل توقف النشاط بسبب الأجندة الدولية.

ويبدأ الفريق الأول بالنادي الأهلي يوم السبت استعداداته لمواجهة سيمبا التنزانا في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة أسبوع.

ومنح مارسيل كولر لاعبيه تعليمات صارمة للالتزام بالبرنامج الغذائي الذي وضعه الدكتور إيهاب علي إخصائي التغذية خاصة في شهر رمضان مع وجود ممنوعات كثيرة تجنبا لزيادة الوزن.

كما شدد كولر على لاعبيه رغم الإجازة ضرورة الالتزام بالبرنامج البدني بشكل يومي خلال فترة الإجازة للحفاظ على اللياقة البدنية بالتنسيق مع مدرب الأحمال وسيتم متابعة الأمر عن طريق الفيديو زوم.

في السياق ذاته طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي علي هامش جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي قبل سفره إلي مسقط رأسه بتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد المصدر أن المدير الفني للأهلي طلب التعاقد مع مهاجم جديد ومدافع لتدعيم صفوفه خلال الموسم القادم بعد رفض استمرار الفرنسي أنتوني موديست بجوار الفلسطيني وسام أبو علي ومحمود كهربا.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب كلف إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق بالبحث عن طلبات كولر وترشيح أفضل العناصر التي يحتاج إلى ضمها لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

«الشحات» يبدأ برنامجًا علاجيًا مكثفًا للحاق بمباراة «سيمبا»

يخضع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد الأشعة التي أجراها خلال تواجده في معسكر ‏المنتخب الوطني، والتي كشفت عن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.‏

ويبدأ الشحات تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه لمباراة سيمبا المقرر ‏إقامتها في تنزانيا يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. ‏

وتأهل الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات والتي ضمت يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري.