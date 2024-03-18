الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

يورجن كلوب يكشف أسباب قرار رحيله عن ليفربول

يورجن كلوب
يورجن كلوب

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أسباب قرار رحيله عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وكان يورجن كلوب قد أعلن رحيله عن منصبه كمدير فني لفريق ليفربول عقب انتهاء الموسم الجاري 2023-2024، على أن يحصل على فترة راحة لمدة عام.

وتلقى فريق ليفربول هزيمة مفاجئة وقاسية أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-4، على ملعب "أولد ترافورد"، في مباراة دراماتيكية ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

يورجن كلوب يكشف أسباب قرار رحيله عن ليفربول

ونشرت شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، تصريحات يورجن كلوب، قائلًا: "بالتأكيد حزين بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد وتوديع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن هذا ليس سبب قراري بالرحيل".

وأوضح: "المشاعر والفرح والحزن سيكونون معي دائمًا، حتى عندما أشاهد أي مباراة لأي فريق أحبه".

وتابع: "لا أفكر بهذه الطريقة أبدًا، هناك أشياء أخرى جعلتني أتخذ قرار الرحيل، ولكن لا علاقة بالمباريات بهذا القرار".

تقرير عن أسباب رحيل يورجن كلوب

وأضاف: "عندما تفوز، يكون الوقوف على خط التماس أفضل شيء يحدث لك على الإطلاق، والعكس يحدث عندما تخسر".

وواصل: "لقد اكتفيت من كل هذا في الوقت الحالي، أريد الحصول على راحة من هذه الضغوطات".

وأكمل: "لا أعرف عدد المباريات التي خضتها كمدرب، لكني عشت الكثير من المشاعر السعيدة، ولكنني لن أستمر كمدرب لمجرد أنني فزت في مباراة، أو العكس".

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وأكد: "إذا كانت الأجواء من حولي جيدة سأرغب في الاستمرار كمدرب، وإذا لم تكن كذلك سأطلب الرحيل".

وشدد: "قراري كان بشكل عام؛ لأنني بحاجة لأكون في أفضل مستوياتي لكي استمر كمدرب، أما إذا شعرت بالعكس، فهذا يعني أنني لن أكون المدرب المناسب".

واختتم يورجن كلوب، تصريحاته، قائلًا: "عندما تشعر أنك في حالة سيئة أو في المكان الخطأ، حينها يجب أن تُقرر الرحيل فورًا، وهذا ما فعلته".

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