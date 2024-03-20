الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كارفخال يتحدث عن انضمام مبابي لريال مدريد والهتافات ضد فينيسيوس

داني كارفخال
داني كارفخال

قال داني كارفخال، ظهير أيمن فريق ريال مدريد، إن إدارة النادي لم تخبر اللاعبين أي شيء عن انضمام كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.


وبات مبابي قريبًا من الانضمام لصفوف ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، بعدما أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق وعدم رغبته في تمديد العقد.

وقال كارفخال في تصريحات لبرنامج "El partidazo de Cope":"النادي لم يخبرنا أي شيء عن مبابي، ولكن يبدو أنه من الممكن أن نرى مبابي ينضم لريال مدريد هذا الصيف".


كيليان مبابي كان على وشك الانتقال لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، قبل أن تنجح إدارة النادي الباريسي في تمديد عقده.

وأضاف:"سيكون من الرائع وجوده هنا، إنه لاعب من الصفوة، انضمامه من أهم الأخبار للدوري الإسباني بأكمله وليس فقط لريال مدريد".

وتحدث كارفخال عن فينسيوس جونيور والاستفزازات التي يتعرض لها في ملاعب الليجا:"أتفهم أنهم يحاولون استفزاز فيني، ولكن الحكام يجب أن يتأكدوا من عدم حدوث ذلك".

وقال "الخصوم يحاولون إخراجه عن شعوره والجماهير في المدرجات أيضًا، إنه شاب صغير ويحاول تغيير المباريات وأتمنى أن المباراة ضد البرازيل مثالًا".

وعما حدث في مباراة أوساسونا، وهتاف الجماهير ضد فينسيوس بالموت قال: "كانت ركلة حرة وأخبرت الحكم أن يستمع لما يقال لأن الأمر كان خطيرًا، من المؤسف أن هناك أشخاص يلوثون كرة القدم ويجب ألا يدخلوا الملاعب مرة أخرى".

واستكمل:"لا أعرف ماهو البروتوكول المتبع لإيقاف مثل هذه المواقف ولكن يجب ألا يحدث ذلك واستخدام كل المعاني لإيقاف مثل هذه الأمور".


وتمنى كارفخال أن يكون حاضرًا في مباراة البرازيل وإسبانيا المقبلة، وقال مازحًا: "علينا التأكد أن فينسيوس لن يحظى بيومه، لقد أخبرته أنه إن راوغ أكثر من مرتين لن يدخل إلى غرفة خلع الملابس في ريال مدريد".

داني كارفخال ريال مدريد كيليان مبابي فينسيوس جونيور أوساسونا

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