ريكورد: إعفاء كريستيانو رونالدو من المشاركة فى مباراة البرتغال والسويد

كشفت تقارير صحفية عن إعفاء كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، من المشاركة رفقة منتخب بلاده في مباراة السويد الودية.

وبدأ التوقف الدولي لشهر مارس، أمس الإثنين 18 مارس ويستمر حتى 26 من الشهر نفسه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ريكورد” البرتغالية، فإن روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، قرر إعفاء رونالدو من المشاركة في مباراة السويد المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرتغالي نظيره السويدي، يوم الخميس المقبل، ثم يواجه منتخب سولفينيا يوم الثلاثاء المقبل.

وأفادت الصحيفة بانضمام ديوجو دالوت، وجواو كانسيلو، ودانيلو بيريرا، وأوتافيو، وروبن نيفيز، وجواو فيليكس، وفيتينيا، لكريستيانو رونالدو ضمن المعفيين من المشاركة في مباراة السويد المقبلة.

ومن المقرر أن ينضم رونالدو وزملائه لمعسكر منتخب البرتغال عقب انتهاء مباراة السويد المقبلة، استعدادًا لخوض مباراة سلوفينيا.

ويستعد المنتخب البرتغالي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، والتي ستنطلق منافساتها يوم 16 يوليو المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة رفقة منتخبي تركيا والتشيك، وما زال هناك مقعد متبقي في المجموعة سيتم حسمه من خلال ملحق البطولة.