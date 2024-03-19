الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريكورد: إعفاء كريستيانو رونالدو من المشاركة فى مباراة البرتغال والسويد

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية عن إعفاء كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، من المشاركة رفقة منتخب بلاده في مباراة السويد الودية.

وبدأ التوقف الدولي لشهر مارس، أمس الإثنين 18 مارس ويستمر حتى 26 من الشهر نفسه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ريكورد” البرتغالية، فإن روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، قرر إعفاء رونالدو من المشاركة في مباراة السويد المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرتغالي نظيره السويدي، يوم الخميس المقبل، ثم يواجه منتخب سولفينيا يوم الثلاثاء المقبل.

وأفادت الصحيفة بانضمام ديوجو دالوت، وجواو كانسيلو، ودانيلو بيريرا، وأوتافيو، وروبن نيفيز، وجواو فيليكس، وفيتينيا، لكريستيانو رونالدو ضمن المعفيين من المشاركة في مباراة السويد المقبلة.

ومن المقرر أن ينضم رونالدو وزملائه لمعسكر منتخب البرتغال عقب انتهاء مباراة السويد المقبلة، استعدادًا لخوض مباراة سلوفينيا.

ويستعد المنتخب البرتغالي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، والتي ستنطلق منافساتها يوم 16 يوليو المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة رفقة منتخبي تركيا والتشيك، وما زال هناك مقعد متبقي في المجموعة سيتم حسمه من خلال ملحق البطولة.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي التوقف الدولي منتخب البرتغال كأس الأمم الأوروبية يورو 2024

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

في مواجهة السوق الموازية.. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء