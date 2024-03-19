الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إريكسن يكشف تفاصيل نقاشه مع تين هاج بشأن قلة المشاركات

كريستيان إريكسن
كريستيان إريكسن

قال الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، إنه تحدث مع إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، بشأن قلة مشاركاته.

ويلعب إريكسن ضمن صفوف مانشستر يونايتد منذ صيف 2022، عقب رحيله عن فريق برينتفورد في صفقة انتقال حر.

وقال إريكسن في تصريحات لصحيفة Tipsbladet الدنماركية: "لقد تحدثت مع إريك تين هاج عن كوني غير سعيد بالموقف الحالي ورغبتي في اللعب قدر الإمكان".

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك إريكسن في 21 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف البطولات وسجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه.

وأضاف: "تين هاج قال كوبو ماينو يقوم بعمل جيد وبقية لاعبي الوسط كذلك، لذا هناك منافسة في المراكز".

وأردف: "بالطبع يمكن أن تكون قلقًا على المدى البعيد لأنني أريد أن ألعب قدر الإمكان، لن تريد أن تكون دائمًا على مقاعد البدلاء".

كريستيان إريكسن بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب أودينس الدنماركي، وانتقل لفريق تحت 19 عامًا بالنادي في صيف 2008، وانتقل لفريق آياكس أمستردام تحت 19 عامًا في شتاء 2009 وصعد للفريق الأول بالنادي في يناير 2010، ولعب لهم حتى صيف 2013 قبل أن ينتقل لنادي توتنهام هوتسبير الانجليزي والذي لعب له قرابة السبعة أعوام قبل أن ينتقل لنادي إنتر في يناير 2020، ورحل عنه في ديسمبر 2021 بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها وسقوطه بأزمة قلبية أبعدته عن الملاعب، ثم عاد مرة أخرى في يناير 2022 بقميص فريق برينتفورد ولعب له حتى صيف العام نفسه وانتقل لمانشستر يونايتد.

ولعب إريكسن 65 مباراة بقميص فريق مانشستر يونايتد، وسجل 3 أهداف وصنع 12 لزملائه في الفريق، من أصل 614 مباراة لعبها طوال مسيرته وسجل 118 هدفًا وصنع 174 لزملائه.

كريستيان إريكسن مانشستر يونايتد إريك تين هاج برينتفورد الدورى الانجليزى

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