الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

توني كروس عن خططه بعد يورو 2024: لا أملك عقدًا للموسم الجديد

توني كروس
توني كروس

كشف توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن خططه لما بعد المشاركة مع منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

وتراجع كروس عن قراره باعتزال اللعب دوليًا، يوم 22 فبراير الماضي، لينهي غياب قارب الـ3 سنوات عن المشاركة مع المنتخب الألماني، وذلك للمشاركة رفقة المانشفت في بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

وقال كروس في مؤتمر صحفي أثناء مشاركته في معسكر منتخب بلاده لتوقف شهر مارس الدولي: "العديد من الأمور ليست واضحة بشأن ما سيحدث بعد اليورو، أنا لا أملك عقدًا مع النادي في الموسم المقبل حتى الآن، يجب أن أوضح ذلك أولًا".

وينتهي عقد توني كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وقد يرحل عن صفوف الفريق عقب نهاية عقده.

وأضاف: "الموسم طويل مع ريال مدريد ولكن بإمكاني التعادل مع ذلك، إذا لم أكن قادرًا على ذلك لم أكن لأعود، بدنيًا لدي إحساس رائع".


وبسؤاله عن النظرة لمنتخب ألمانيا في إسبانيا، أجاب كروس: "في إسبانيا لديهم الكثير من الاحترام لألمانيا، وكانوا متفاجئين بالنتائج الأخيرة، ألمانيا دائمًا واحدًا من المنتخبات المفضلة لهم

وبدأ توني كروس تمثيل المانشفت في مرحلة تحت 17 عامًا، وكانت أولى مبارياته في 14 سبتمبر 2005 ضد منتخب قطر وسجل هدفًا ولعب 36 مباراة مع الفريق قبل أن ينضم لمنتخب تحت 19 عامًا في 27 مارس 2009 ولعب له 5 مباريات فقط، ثم انتقل لمنتخب تحت 21 عامًا ولعب معهم 10 مباريات كانت أولها في 5 سبتمبر 2008 ضد شمال أيرلندا في تصفيات أمم أوروبا وسجل هدفًا وصنع الآخر.

وانضم توني كروس للمنتخب الألماني الأول في 3 مارس 2010، وشارك لأول مرة ضد الأرجنتين في مباراة ودية انتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد، ومنذ ذلك الحين لعب 106 مباراة وسجل 17 هدفًا وصنع 19 لزملائه.
 

توني كروس ريال مدريد منتخب المانيا بطولة أمم أوروبا يورو 2024

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

موعد ومكان عزاء المونتيرة الشابة زينة مطاوع

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

نتنياهو: سندخل محور صلاح الدين.. ونقيم معبرًا جديدًا بدلًا من رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات في اليوم التالي فلسطينيا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251