أوساسونا يرد على بيان ريال مدريد بشأن العنصرية ضد فينسيوس جونيور

رد نادي أوساسونا على الاتهامات التي وجهها نادي ريال مدريد لجماهيره، بترديد هتافات عنصرية ضد البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب الفريق الملكي.

وتقدم نادي ريال مدريد بشكوى ضد خوان مارتينيز مونويرا، حكم المباراة، واتهمه بالإهمال في صياغة تقرير المباراة، وتجاهل الإهـانات والصيحات المهينة الموجهة بشكل متكرر تجاه فينيسيوس جونيور، اقرأ بيان ريال مدريد كاملًا من هنا.

وقال أوساسونا في بيان رسمي: "بالنظر إلى المعلومات التي نشرت في وسائل الإعلام عقب بيان نادي ريال مدريد لكرة القدم والتي تتعلق بالسادار بالسلوك العنصري، يود نادي أتلتيكو أوساسونا توضيح أنه لم يتم إطلاق أي هتافات عنصرية في مباراة السبت الماضي. كما ستطالب بالتصحيح الفوري من وسائل الإعلام التي قدمت معلومات لا تتطابق مع واقع الحقائق، وستتقدم بشكوى ضد من يتمادى في هذه المغالطة. لن يتسامح النادي مع تشويه سمعة جماهيره، والتي عرفت طوال تاريخها على وجه التحديد بموقفها المناهض للعنصرية.

وأضاف: "أوساسونا وجماهيره سيكونون دائمًا إلى جانب أي لاعب كرة قدم يتعرض لإهانات عنصرية، لا مكان لها في الرياضة أو في المجتمع. لهذا السبب، يريد النادي إظهار تضامنه مع لاعبين مثل فينيسيوس جونيور أو بيتر فيديريكو غونزاليس، الذين تعرضوا منذ أسابيع لهجمات عنصرية مقيتة ومخزية ومستهجنة.

وأكمل: "إن التزام أوساسونا بمكافحة العنصرية دفعه مرة أخرى إلى الانضمام إلى حملة "LaLigaVS"، والتي ركزت في اليوم الأخير تحديدًا على هذه المشكلة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، نزل لاعبو أوساسونا إلى أرض الملعب، مثل 17 ناديًا آخر من أندية الليجا وهم يرتدون قمصانًا تذكارية من الحملة، ولم يفعل ذلك ريال مدريد، الذي اختار تخصيص ملابسه الخاصة بشعار ضد العنصرية. وبالمثل، يأسف أوساسونا لعدم إمكانية التقاط صورة مشتركة للفريقين لوحدة الجميع ضد العنصرية.

وواصل: "علاوة على ذلك، يريد أوساسونا إظهار رفضه للإهانات التي لم تكن تحتوي بأي حال من الأحوال على إشارات عنصرية والتي وجهتها أقلية يوم السبت الماضي في السادار، يرفض النادي هذا النوع من الهتافات التي يعاني منها لاعبوه، للأسف، عندما يزورون ملاعب أخرى في الدوري الإسباني".

وأردف: “على أية حال، يتولى أوساسونا مهمة مواصلة عمله التوعوي للقضاء، مهما كانت الأقلية، على أي سلوك لا يتوافق مع قيم الرياضة. هذه هي قيم الرياضة التي يجب على اللاعبين أيضًا تعزيزها بمواقف الاحترام تجاه خصومهم وحكامهم، ومن واجب كل نادي تثقيف محترفيه فيها”.

وأنهى البيان: “يود نادي أوساسونا أن ينهي هذا البيان بتوجيه الشكر إلى جماهيره التي تصرفت بشكل ممتاز في معظم الأحيان على الرغم من النتيجة المؤلمة، بدا سادار مرة أخرى وكأنه ملعب مضياف حيث تمكن عدد كبير من المشجعين المتنافسين من ارتداء ألوان فريقهم دون أي مشكلة، وهو ما لا يحدث للأسف في الملاعب الأخرى عندما يكون المسافرون من مشجعي أوساسونا، مرة أخرى، قدم مشجعو أوساسونا سلوكًا مثاليًا، تمامًا كما فعلوا في نهائي كأس الملك الأخير بين الفريقين، والذي، على الرغم من ذهاب 23000 مشجع، لم تقع أي حادثة”.