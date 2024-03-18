الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تعليق من ريال مدريد على الإهانات التي تعرض لها فينيسيوس

فينيسيوس
فينيسيوس

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا اليوم الاثنين، بيانًا بخصوص الإهانات التي تعرض لها لاعبه فينيسيوس جونيور خلال لقاء أوساسونا الماضي بالدوري الإسباني.

وجاء بيان ريال مدريد كالآتي: “تقدم نادينا بشكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ضد حكم المباراة خوان مارتينيز مونويرا، نتيجة الإهمال في صياغة تقرير المباراة. لقد تجاهل هذا الحكم طوعًا وعمدًا الإهـانات والصيحات المهينة الموجهة بشكل متكرر تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور، على الرغم من تحذيره بإصرار من قبل لاعبينا في نفس الوقت الذي كانت تحدث فيه”.

 

وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، قدم ريال مدريد أيضًا شكوى إلى هذه الهيئة الفيدرالية فيما يتعلق بالإهـانات والصيحات المهينة المذكورة أعلاه، وأحالها إلى اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، حتى يتمكن من تلفظوا بها من التعرف عليهم ومعاقبتهم”.
 

وتابع: “في ضوء هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت في السادار، قام ريال مدريد بتوسيع الشكوى التي قدمها يوم الجمعة الماضي، 15 مارس، إلى مكتب المدعي العام للدولة ضد جرائم الكراهـية والتمييز، بسبب الإهانات العنصرية والكراهية الموجهة ضد اللاعب فينيسيوس جونيور في محيط الملعب الأولمبي في مونتجويك وملعب ميتروبوليتان في مدريد، مطالبين بالتعرف على الجناة”.

وأتم: “يدين ريال مدريد مرة أخرى هذه الهجمات العنيفة للعنصرية والتمييز والكراهية، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة، مرة واحدة وإلى الأبد، من أجل القضاء على العنف الذي يعاني منه لاعبنا فينيسيوس جونيور”.

 

 

 

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