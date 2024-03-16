ريال مدريد يسقط أوساسونا برباعية ويواصل الاقتراب من لقب الليجا

سحق ريال مدريد مضيفه إسبانيول في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإسباني، الليجا، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما كان الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وهدد كلًا منهما المرمى بأكثر من فرصة محققة.

وافتتح فينسيوس جونيور التسجيل لفريق ريال مدريد في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

وتعادل أنتي بوديمير لفريق أوساسونا في الدقيقة السابعة بعد متابعة لركلة ركنية لعبت عرضية ومررها له زميله هيراندو.

وأضاف داني كارفخال الهدف الثاني لفريق ريال مدريد في الدقيقة 18.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو ريال مدريد 4 كرات على المرمى من 7 محاولات وخرجت تسديدة من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل 3 تسديدات من 7 محاولات لفريق أوساسونا وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع مثلهما.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 65% مقابل 35% لصالح فريق أوساسونا.

واستمر استحواذ فريق ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، بينما كان الأداء الهجومي من قبل لاعبي ريال مدريد فقط، وقلت الخطورة من قبل لاعبي أوساسونا.

وسجل براهيم دياز الهدف الثالث لفريق ريال مدريد في الدقيقة 61 بصناعة من زميله فريدريكو فالفيردي، وبعد 3 دقائق فقط أضاف فينسيوس جونيور الهدف الرابع لريال مدريد والثاني له.

وسجل إيكر مونوز هدف فريق أوساسونا الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو ريال مدريد 9 كرات على المرمى من 15 محاولة وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلها، مقابل 4 تسديدات من 9 محاولات لفريق أوساسونا وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 65% مقابل 35% لصالح فريق أوساسونا.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ72 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.