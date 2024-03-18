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محمد الباز

رياضة

هاتريك مبابى يقود باريس سان جيرمان لاكتساح مونبيليه بسداسية في الدوري الفرنسي

كيليان مبابي
كيليان مبابي

قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان إلى تحقيق فوز كاسح على مضيفه مونبيليه 6 /2،  الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) لباريس سان جيرمان، في المباراة رقم 200 له ببطولة الدوري الفرنسي، وسط توقعات بمغادرته الفريق بنهاية الموسم الحالي، مع نهاية عقده.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق موناكو صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد مونبيليه  عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم باريس في الدقيقة 14 عن طريق فيتينيا، الذي تلقى تمريرة من الجهة اليسرى من مبابي، ليسددها أرضية زاحفة سكنت شباك مونبيليه.

وبعد التقدم، سعى باريس لإضافة هدف ثان، وتألق مبابي وتحرك على الجهتين اليمنى واليسرى، وأسفر ذلك عن تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة من الجهة اليسرى من زميله كولو مواني.

ورغم تقدم باريس بثنائية، حاول مونبيله العودة في المباراة، ونجح في ذلك في الدقيقة 30 بعدما سجل له أرنود هدف تقليص الفارق، واحتسب الحكم ضربة جزاء له في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لينفذها تيجي سافنير في الشباك بنجاح، وينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.

وفي الشوط الثاني، تألق مبابي وسجل هدفا رائعا، بعدما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى لحارس مونبيليه في الدقيقة 50، ثم سجل زميله لي كانج إن الهدف الرابع بعد ذلك بثلاث دقائق بتمريرة من كولو مواني.

ولم يبدي مونبيليه أي مقاومة لتألق سان جيرمان وبالأخص مبابي، الذي تلقى تمريرة طويلة من زميله فيتينيا داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 63، مسجلا الهدف الخامس.

وإلى جانب تألق مبابي، وضح دور فيتينيا، الذي سجل هدفا وصنع هدفا لمبابي، قبل أن يصنع الهدف السادس في الدقيقة 89، لزميله نونو مينديز حيث مرر له الكرة داخل منطقة الجزاء، ليضعها الأخير في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز باريس على مونبيليه 6/2.

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