منتخب ألمانيا يختتم استعداداته لأمم أوروبا 2024 بمواجهة أوكرانيا واليونان

أعلن الاتحاد الألماني، اليوم الثلاثاء، أن منتخب الماكينات سيختتم استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بمواجهة منتخبي أوكرانيا واليونان وديًا.

ومن المقرر أن تقام مباراة أوكرانيا، يوم 3 يونيو المقبل بمدينة نورمبرج، فيما تقام المباراة الثانية ضد اليونان بعدها بـ4 أيام في مونشنجلادباخ.

ويلعب منتخب ألمانيا المباراة الافتتاحية للبطولة، التي تقام على ملاعبه، ضد منتخب اسكتلندا في 14 يونيو المقبل، ثم يواجه منتخبي المجر وسويسرا المتواجدين معه في المجموعة الأولى.

وقال يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، في بيان نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم: "أوكرانيا واليونان منتخبان متحمسان ويتمتعان بالشراسة، لقد واجهنا صعوبات مع منافسين من هذا النوع في الآونة الأخيرة".

أضاف ناجلسمان: "لهذا السبب فإن هذين المنتخبين يمثلان الاختبار المناسب تماما بالنسبة لنا بعد مواجهتنا منتخبي فرنسا وهولندا القويين".

ويلعب منتخب ألمانيا ضد نظيره الفرنسي وديًا في مدينة ليون الفرنسية يوم السبت القادم، قبل أن يواجه منتخب هولندا بعدها بثلاثة أيام بمدينة فرانكفورت الألمانية في لقاء ودي آخر.

ويشارك منتخبا أوكرانيا واليونان في الملحق المؤهل لـ(يورو 2024)، حيث يطمحان للمشاركة في المسابقة القارية.

وتعادلت ألمانيا مع أوكرانيا العام الماضي بثلاثة أهداف لكل منهما، فيما انتهت آخر مباراة لها أمام اليونان بالفوز بأربعة أهداف لهدفين بأمم أوروبا 2012.

ويبدأ منتخب ألمانيا استعداداته لأمم أوروبا بمعسكر في الفترة من 26 إلى 31 مايو القادم في الجزء الشرقي من البلاد، قبل أن ينتقل لمعسكره الأساسي خلال البطولة في هيرتسوجيناوراخ، حيث ستكون المباراتان ضد أوكرانيا واليونان جزءًا من تحضيراته النهائية.

وصرح رودي فولر، المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا "المباريات الدولية الأخيرة قبل بداية البطولة دائما ما تتسم بشيء خاص. الفريق في منتصف استعداداته، كل لاعب يقاتل من أجل مكانه في الفريق ويمكن للمدرب تجربة التفاصيل النهائية ومعرفتها".