مونت كارلو: أتلتيكو مدريد لن يسمح بانضمام جريزمان لمنتخب فرنسا بالأولمبياد

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من انضمام لاعبه أنطوان جريزمان، لمنتخب فرنسا خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، باريس 2024.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية 2024 يوم 26 يوليو المقبل، وتستمر منافساتها حتى 11 أغسطس.

ووفقًا لما ذكره راديو مونت كارلو، فإن إدارة أتلتيكو مدريد ليست حريصة على السماح لأنطوان جريزمان بالانضمام لمنتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وأفاد مونت كارلو أن إدارة أتلتيكو لم تتخذ القرار النهائي بعد، ولكن هذا هو الاتجاه الحالي.

بداية الموسم المقبل ستكون مهمة لنادي أتلتيكو مدريد خاصة أن أوسكار أورتيجا، المدرب البدني للنادي، والذي تشتهر تدريباته بالقسوة ويحبها دييجو سيميوني، المدير الفني، سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي فإن الاستعدادات للموسم المقبل ستكون الأولى لخليفته.

ومن المقرر أن تجري محادثات بين جريزمان وسيميوني خلال الفترة المقبلة لحسم الموقف النهائي من الانضمام لمنتخب فرنسا في الأولمبياد.

وسبق أن أبلغ نادي ريال مدريد الإسباني، الاتحاد الفرنسي أنه لن يسمح لأي لاعب ضمن صفوفه بالانضمام للمنتخب الفرنسي خلال الأولمبياد.

ويضم ريال مدريد ضمن صفوفه 3 لاعبين من أصحاب الجنسية الفرنسية: "إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيرلاند ميندي"، وإذا صحت التقارير الصحفية فبحلول الأولمبياد سيكون لدى ريال مدريد 4 لاعبين، في حالة إتمام التعاقد مع كيليان مبابي.

ومثل أنطوان جريزمان المنتخب الفرنسي بمختلف مراحله العمرية للشباب، وشارك في أول مباراة له مع المنتخب الأول في 5 مارس 2014 في ودية ضد منتخب هولندا وانتهت بفوز منتخب فرنسا بهدفين دون رد.

ومنذ ذلك الحين، شارك جريزمان في 127 مباراة بقميص منتخب فرنسا وسجل 44 هدفًا وصنع 38 لزملائه في الفريق، كما شارك في تحقيق منتخب بلاده لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.