الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مونت كارلو: أتلتيكو مدريد لن يسمح بانضمام جريزمان لمنتخب فرنسا بالأولمبياد

أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من انضمام لاعبه أنطوان جريزمان، لمنتخب فرنسا خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، باريس 2024.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية 2024 يوم 26 يوليو المقبل، وتستمر منافساتها حتى 11 أغسطس.

ووفقًا لما ذكره راديو مونت كارلو، فإن إدارة أتلتيكو مدريد ليست حريصة على السماح لأنطوان جريزمان بالانضمام لمنتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وأفاد مونت كارلو أن إدارة أتلتيكو لم تتخذ القرار النهائي بعد، ولكن هذا هو الاتجاه الحالي.

بداية الموسم المقبل ستكون مهمة لنادي أتلتيكو مدريد خاصة أن أوسكار أورتيجا، المدرب البدني للنادي، والذي تشتهر تدريباته بالقسوة ويحبها دييجو سيميوني، المدير الفني، سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي فإن الاستعدادات للموسم المقبل ستكون الأولى لخليفته.

ومن المقرر أن تجري محادثات بين جريزمان وسيميوني خلال الفترة المقبلة لحسم الموقف النهائي من الانضمام لمنتخب فرنسا في الأولمبياد.

وسبق أن أبلغ نادي ريال مدريد الإسباني، الاتحاد الفرنسي أنه لن يسمح لأي لاعب ضمن صفوفه بالانضمام للمنتخب الفرنسي خلال الأولمبياد.

ويضم ريال مدريد ضمن صفوفه 3 لاعبين من أصحاب الجنسية الفرنسية: "إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيرلاند ميندي"، وإذا صحت التقارير الصحفية فبحلول الأولمبياد سيكون لدى ريال مدريد 4 لاعبين، في حالة إتمام التعاقد مع كيليان مبابي.

ومثل أنطوان جريزمان المنتخب الفرنسي بمختلف مراحله العمرية للشباب، وشارك في أول مباراة له مع المنتخب الأول في 5 مارس 2014 في ودية ضد منتخب هولندا وانتهت بفوز منتخب فرنسا بهدفين دون رد.

ومنذ ذلك الحين، شارك جريزمان في 127 مباراة بقميص منتخب فرنسا وسجل 44 هدفًا وصنع 38 لزملائه في الفريق، كما شارك في تحقيق منتخب بلاده لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.

اتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان منتخب فرنسا دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

في مواجهة السوق الموازية.. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء