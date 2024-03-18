كأس عاصمة مصر.. انضمام حجازى وتريزيجيه ومصطفى محمد لمعسكر المنتخب

وصل الثلاثي أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد لمعسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 4 منتخبات، مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر النيوزيلندي يوم 22، فيما يواجه منتخب تونس المنتخب الكرواتي والفائز في المباراتين يلعب على كأس العالم.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة البطولة في مصر بناء على مساعى الشركة المتحدة للرياضة التى نجحت فى إقامة البطولة في مصر بعد فشل إقامتها في الإمارات.

وانطلق معسكر المنتخب يوم 13 مارس الجاري باستاد القاهرة بناء على رغبة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، الذى قرر إقامة المعسكر مبكرا قبل موعد الأجندة الدولية المقرر لها من يوم 18 مارس إلى 26 من الشهر نفسه.

25 لاعبًا في قائمة منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس العاصمة

واختار حسام حسن 25 لاعبا، هم:

محمد عواد - محمد أبوجبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان بيكهام - مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - مصطفي شلبي؛ بدلا من حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلي من معسكر المنتخب بسبب شعور اللاعب بإجهاد في قدمه، وقرر حسام حسن عدم المغامرة واستمرار اللاعب في معسكر المنتخب، ما يعرضه للإصابة وفضل حسام حسن تأهيل اللاعب مع الأهلي.