الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كأس عاصمة مصر.. انضمام حجازى وتريزيجيه ومصطفى محمد لمعسكر المنتخب

حجازى وتريزيجيه فى
حجازى وتريزيجيه فى المنتخب

وصل الثلاثي أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد لمعسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 4 منتخبات، مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر النيوزيلندي يوم 22، فيما يواجه منتخب تونس المنتخب الكرواتي والفائز في المباراتين يلعب على كأس العالم.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة البطولة في مصر بناء على مساعى الشركة المتحدة للرياضة التى نجحت فى إقامة البطولة في مصر بعد فشل إقامتها في الإمارات.

وانطلق معسكر المنتخب يوم 13 مارس الجاري باستاد القاهرة بناء على رغبة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، الذى قرر إقامة المعسكر مبكرا قبل موعد الأجندة الدولية المقرر لها من يوم 18 مارس إلى 26 من الشهر نفسه.

 

25 لاعبًا في قائمة منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس العاصمة 

واختار حسام حسن 25 لاعبا، هم:

محمد عواد - محمد أبوجبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان بيكهام - مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - مصطفي شلبي؛ بدلا من حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلي من معسكر المنتخب بسبب شعور اللاعب بإجهاد في قدمه، وقرر حسام حسن عدم المغامرة واستمرار اللاعب في معسكر المنتخب، ما يعرضه للإصابة وفضل حسام حسن تأهيل اللاعب مع الأهلي.

احمد حجازى محمود حسن مصطفى محمد منتخب مصر تونس كرواتيا

الأكثر قراءة

عاجل.. 45 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب مع قرب ختام تعاملات الإثنين

عاجل.. ما بعد الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى.. استقرار الاقتصاد.. والحفاظ على مصر «رمانة الميزان»

تفاصيل تعطل الإشارة المرورية بميدان المحكمة في مصر الجديدة

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

حرب غزة تتصاعد.. ماذا ناقش بايدن ونتنياهو اليوم؟

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الأسعار: وريهم العين الحمرا يا حكومة؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر