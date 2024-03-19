المنتخب الأوليمبى يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الإمارات ببطولة غرب آسيا

اختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته فى مدينة الإحساء استعدادًا لمواجهة نظيره الإماراتى غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الأولى ببطولة غرب آسيا استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وحرص ميكالى المدير الفني للمنتخب، على مراجعة الخطة واستقر على التشكيل المنتظر أن يبدأ به اللقاء.

وقال "ميكالي" إن المشاركة فى بطولة غرب آسيا خطوة على طريق الاستعداد للأوليمبياد وفرصة للاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن خوض مصر المباراة بالزى الرسمي: الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يلعب الإمارات باللون الأبيض كاملًا.

واكتملت عناصر المنتخب الأوليمبي فى تدريب اليوم بمشاركة المحترفين الثلاثة: عمر فايد وبلال مظهر ومصطفى أشرف.

ووصلت البعثة إلى مقر إقامتها بمدينة الأحساء فى الثالثة عصرًا وحصل اللاعبون على قسط من الراحة ثم تناولوا وجبة الإفطار بعد صيام يوم شاق تخللته رحلة سفر من القاهرة إلى الدمام استغرقت نحو 3 ساعات، ثم استقلت أتوبيسًا إلى فندق الإقامة استغرق نحو ساعتين ونصف الساعة .

شهد المران اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة برفقة الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب وحرص خلاله ميكالى المدير الفني على مراجعة الخطة وشرح بعض الجمل الفنية واختتمه بتقسيمة بين فريقين.