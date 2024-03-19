الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الإمارات ببطولة غرب آسيا

جانب من تدريبات المنتخب
جانب من تدريبات المنتخب الأوليمبى

اختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته فى مدينة الإحساء استعدادًا لمواجهة نظيره الإماراتى غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الأولى ببطولة غرب آسيا استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وحرص ميكالى المدير الفني للمنتخب، على مراجعة الخطة واستقر على التشكيل المنتظر أن يبدأ به اللقاء.

وقال "ميكالي" إن المشاركة فى بطولة غرب آسيا خطوة على طريق الاستعداد للأوليمبياد وفرصة للاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن خوض مصر المباراة بالزى الرسمي: الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يلعب الإمارات باللون الأبيض كاملًا.

واكتملت عناصر المنتخب الأوليمبي فى تدريب اليوم بمشاركة المحترفين الثلاثة: عمر فايد وبلال مظهر ومصطفى أشرف.

ووصلت البعثة إلى مقر إقامتها بمدينة الأحساء فى الثالثة عصرًا وحصل اللاعبون على قسط من الراحة ثم تناولوا وجبة الإفطار بعد صيام يوم شاق تخللته رحلة سفر من القاهرة إلى الدمام استغرقت نحو 3 ساعات، ثم استقلت أتوبيسًا إلى فندق الإقامة استغرق نحو ساعتين ونصف الساعة .

شهد المران اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة برفقة الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب وحرص خلاله ميكالى المدير الفني على مراجعة الخطة وشرح بعض الجمل الفنية واختتمه بتقسيمة بين فريقين.

المنتخب الأوليمبي ميكالي معسكر مارس مباراة الجزائر الأوليمبي

مواد متعلقة

ميكالى يعلن قائمة المنتخب الأوليمبى للمشاركة فى بطولة غرب آسيا (صورة)

المنتخب الأوليمبى يحرز فوزًا استعراضيًا على الإمارات بخماسية فى ختام معسكر دبى

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251