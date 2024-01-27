المنتخب الأوليمبى يحرز فوزًا استعراضيًا على الإمارات بخماسية فى ختام معسكر دبى

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا استعراضيًا على نظيره الإماراتي بخماسية نظيفة اليوم بملعب الاتحاد الإماراتي فى ختام معسكره بمدينة دبي ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

انتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين نظيفين أحرزهما محمد شحاته ومحمود صابر فى الدقيقتين 15 و45، وفى الشوط الثاني أضاف محمد شحاته الهدف الثالث لمصر والثاني له فى الدقيقة 48، ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الرابع فى الدقيقة 55 من ضربة جزاء، ثم أضاف محمود صابر الهدف الخامس لمصر والثاني له فى الدقيقة 57.

وشهد المباراة وفد من السفارة المصرية فى الإمارات واللواء محمد مشهور، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، والكابتن محمد بركات، عضو المجلس والمشرف على المنتخب.. وبعد المباراة أشاد ميكالى بلاعبيه وهنأهم على الأداء المنظم والجيد والتزامهم حرفيًا بتعليماته.

وبدأ المنتخب الأوليمبي المباراة بتشكيل ضم: على الجابري حارس المرمي وأحمد عيد وكريم الدبيس وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق فى خط الظهر، ومحمد شحاتة ومحمود صابر ومحمود جهاد فى قلب خط الوسط، ومصطفي ميسي، وأحمد قطة تحت رأس الحربة إسامة فيصل.

وهاجم أحفاد الفراعنة منذ الدقيقة الأولى للشوط الأول، وفرضوا كلمتهم على مجريات اللعب رغم اهتزاز مستوى التحكيم، ومن هجمة منظمة متفق عليها مع المدرب العبقري ميكالى أحرز محمد شحاته الهدف الأول فى الدقيقة 15.

لم يكن الإمارات ندا سهلًا وحاول كثيرًا مجاراة أحفاد الفراعنة ولكن دون جدوى، فى ظل الالتزام الخططى الكامل من اللاعبين بتعليمات ميكالى، ونجح محمود صابر من تحويل الكرة برأسه فى المرمي محرزًا الهدف الثاني فى الدقيقة 45 بعدما جانب الحظ أسامة فيصل فى ثلاث فرص محققه.

فى الشوط الثاني لم تختلف الأمور كثيرًا، هجومًا مكثفًا من منتخب مصر فى اتجاه مرمي حارس الإمارات، ونجح محمد شحاته فى المرور وسط ثلاثة لاعبين وسدد قذيفة محرزًا الهدف الثالث فى الدقيقة 48.

وبعدها تسبب الضغط المكثف فى احتساب الحكم ضربة جزاء تسبب فيها اللاعب المزعج قطة ونجح أسامة فيصل فى إحراز الهدف الرابع منها فى الدقيقة 55 .

توالت هجمات أحفاد الفراعنة أظهروا بشكل أكثر من رائع وأعادوا للحاضرين المشهد الجميل الذي رسموه فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التى شهدت عروضًا مبهرة من جيل ميكالى الذى عندما يضرب لا يبالى، وفى الدقيقة 57 أضاف محمود صابر المدفعجى الهدف الخامس لمصر، والثاني له، من قذيفة سكنت المقص الأيمن لمرمي الإمارات بعدما اصطدمت بجسم المدافع الإماراتي وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.