السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يحرز فوزًا استعراضيًا على الإمارات بخماسية فى ختام معسكر دبى

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا استعراضيًا على نظيره الإماراتي بخماسية نظيفة اليوم بملعب الاتحاد الإماراتي فى ختام معسكره بمدينة دبي ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

انتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين نظيفين أحرزهما محمد شحاته ومحمود صابر فى الدقيقتين 15 و45، وفى الشوط الثاني أضاف محمد شحاته الهدف الثالث لمصر والثاني له فى الدقيقة 48، ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الرابع فى الدقيقة 55 من ضربة جزاء، ثم أضاف محمود صابر الهدف الخامس لمصر والثاني له فى الدقيقة 57.

وشهد المباراة وفد من السفارة المصرية فى الإمارات واللواء محمد مشهور، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، والكابتن محمد بركات، عضو المجلس والمشرف على المنتخب.. وبعد المباراة أشاد ميكالى بلاعبيه وهنأهم على الأداء المنظم والجيد والتزامهم حرفيًا بتعليماته.

وبدأ المنتخب الأوليمبي المباراة بتشكيل ضم: على الجابري حارس المرمي وأحمد عيد وكريم الدبيس وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق فى خط الظهر، ومحمد شحاتة ومحمود صابر ومحمود جهاد فى قلب خط الوسط، ومصطفي ميسي، وأحمد قطة تحت رأس الحربة إسامة فيصل.

وهاجم أحفاد الفراعنة منذ الدقيقة الأولى للشوط الأول، وفرضوا كلمتهم على مجريات اللعب رغم اهتزاز مستوى التحكيم، ومن هجمة منظمة متفق عليها مع المدرب العبقري ميكالى أحرز محمد شحاته الهدف الأول فى الدقيقة 15.

لم يكن الإمارات ندا سهلًا وحاول كثيرًا مجاراة أحفاد الفراعنة ولكن دون جدوى، فى ظل الالتزام الخططى الكامل من اللاعبين بتعليمات ميكالى، ونجح محمود صابر من تحويل الكرة برأسه فى المرمي محرزًا الهدف الثاني فى الدقيقة 45 بعدما جانب الحظ أسامة فيصل فى ثلاث فرص محققه.

فى الشوط الثاني لم تختلف الأمور كثيرًا، هجومًا مكثفًا من منتخب مصر فى اتجاه مرمي حارس الإمارات، ونجح محمد شحاته فى المرور وسط ثلاثة لاعبين وسدد قذيفة محرزًا الهدف الثالث فى الدقيقة 48.

وبعدها تسبب الضغط المكثف فى احتساب الحكم ضربة جزاء تسبب فيها اللاعب المزعج قطة ونجح أسامة فيصل فى إحراز الهدف الرابع منها فى الدقيقة 55 .

توالت هجمات أحفاد الفراعنة أظهروا بشكل أكثر من رائع وأعادوا للحاضرين المشهد الجميل الذي رسموه فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التى شهدت عروضًا مبهرة من جيل ميكالى الذى عندما يضرب لا يبالى، وفى الدقيقة 57 أضاف محمود صابر المدفعجى الهدف الخامس لمصر، والثاني له، من قذيفة سكنت المقص الأيمن لمرمي الإمارات بعدما اصطدمت بجسم المدافع الإماراتي وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

منتخب مصر الأوليمبي الاتحاد الإماراتي دبي مصر محمود صابر

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

عاجل| أزمة المهاجرين تضرب "تكساس".. وتحذيرات من "غزو وشيك" للولايات المتحدة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟