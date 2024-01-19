الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يختتم استعداداته لودية العراق بمعسكر الإمارات

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

اختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته مساء الجمعة، استعدادًا للقاء العراق وديًا غدًا السبت الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، فى ثاني مبارياته بمعسكره الجاري بالإمارات، والذى يأتي ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى نهائيات أوليمبياد باريس 2024.

جاء التدريب الذى قاده البرازيلي ميكالى، خفيفًا وشهد مراجعة بعض الجمل الخطية والتوجيهات الفنية من المدرب البرازيلى، وتابع التدريب محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، التدريب كاملًا وسط روح عالية من اللاعبين.

ويتطلع ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، لتحقيق أقصى استفادة فنية من سلسلة المباريات الودية التى بدأها المنتخب بالتعادل السلبي مع قطر بملعب الشهامة، كما يحرص ميكالى على منح اللاعبين جملًا خططية تساعدهم على تنفيذ فكره والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين بشكل عام.

تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي معسكر الفراعنة الصغار بالإمارات منتخب العراق ودية المنتخب الأوليمبي والعراق اولمبياد باريس 2024

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