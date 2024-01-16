وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة المنتخب الأوليمبي قبل انطلاق بطولة دبي الودية

انتهى البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى من وضع اللمسات النهائية على تشكيلة الفراعنة التى سيخوض بها مباريات بطولة دبى الودية التى تنطلق، غدًا الأربعاء، وتستمر حتى يوم 28 يناير الجارى، فى اطار الاستعدادا لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 24 .

وأدى المنتخب الأوليمبي مرانه الوحيد بملعب الاتحاد الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا للقاء قطر غدا فى أول مبارياته الودية الدولية بمدينة دبي التي تقام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة،

ويخوض منتخب مصر الاوليمبى 4 مواجهات قوية خلال تلك البطولة، تبدأ بمواجهة قطر فى الثالثة عصر غد الاربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب الشهامة، ثم مواجهة العراق يوم السبت المقبل فى الخامسة مساء، والمباراة الثالثة أمام السعودية يوم الثلاثاء المقبل فى الثانية ظهرا، ويختتم الفراعنة مبارياته فى الدورة الودية بمواجهة الامارات يوم السبت بعد المقبل فى الثانية ظهرا، على أن تقام المباريات الثلاث الاخيرة على ملعب الاتحاد .

وشهد التدريب مراجعة الخطة والطريقة المقرر أن يلعب بها المنتخب من جانب ميكالي المدير الفني للمنتخب ومساعديه تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء، وتابع المران الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب ورئيس البعثة رفقة محمود حرب المدير الإداري.

وضمت قائمة المنتخب الأوليمبى 23 لاعبا هم : حمزة علاء و على الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمى ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد حمدي وأحمد محمود وأحمد حسام ومحمد مغربي وأحمد رضا وأحمد عيد فى خط الدفاع ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي وعمر خضر وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وماجد هاني ومحمد شحاتة ومحمود جهاد فى الوسط وحسام أشرف وأسامة فيصل فى الهجوم.