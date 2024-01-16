الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة المنتخب الأوليمبي قبل انطلاق بطولة دبي الودية

ميكالى
ميكالى

انتهى البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى من وضع اللمسات النهائية على تشكيلة الفراعنة التى سيخوض بها مباريات بطولة دبى الودية التى تنطلق، غدًا الأربعاء، وتستمر حتى يوم 28 يناير الجارى، فى اطار الاستعدادا لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 24 .

وأدى المنتخب الأوليمبي مرانه الوحيد بملعب الاتحاد الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا للقاء قطر غدا فى أول مبارياته الودية الدولية بمدينة دبي التي تقام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة،

ويخوض منتخب مصر الاوليمبى 4 مواجهات قوية خلال تلك البطولة، تبدأ بمواجهة قطر فى الثالثة عصر غد الاربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب الشهامة، ثم مواجهة العراق يوم السبت المقبل فى الخامسة مساء، والمباراة الثالثة أمام السعودية يوم الثلاثاء المقبل فى الثانية ظهرا، ويختتم الفراعنة مبارياته فى الدورة الودية بمواجهة الامارات يوم السبت بعد المقبل فى الثانية ظهرا، على أن تقام المباريات الثلاث الاخيرة على ملعب الاتحاد .

وشهد التدريب مراجعة الخطة والطريقة المقرر أن يلعب بها المنتخب من جانب ميكالي المدير الفني للمنتخب ومساعديه تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء، وتابع المران الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب ورئيس البعثة رفقة محمود حرب المدير الإداري.

وضمت قائمة المنتخب الأوليمبى 23 لاعبا  هم :  حمزة علاء و على الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمى ومحمد طارق  وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد حمدي وأحمد محمود وأحمد حسام ومحمد مغربي وأحمد رضا وأحمد عيد فى خط الدفاع ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي وعمر خضر وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وماجد هاني  ومحمد شحاتة ومحمود جهاد فى الوسط وحسام أشرف وأسامة فيصل فى الهجوم.

منتخب مصر المنتخب الأوليمبي دورة دبى الودية باريس 24 ميكالي

مواد متعلقة

المنتخب الأوليمبى يختتم تدريباته استعداد لافتتاح بطولة دبى بمواجهة قطر غدًا

اتحاد الكرة يوافق على طلب "ميكالي" لإقامة معسكر في يناير للمنتخب الأوليمبي

الأكثر قراءة

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

نتنياهو: الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

الجيش الأمريكى: مقتل جنديين من الكوماندز خلال مصادرة أسلحة الحوثى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)